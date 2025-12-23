Wie Timothée Chalamet das Internet auf den Kopf stellte

Monatelang rätselte das Internet: Ist Timothée Chalamet heimlich Musiker? Fans vermuteten, dass hinter dem Rapper EsDeeKid der Hollywoodstar steckt. Jetzt wurde das Mysterium aufgelöst. Es ist einer der grössten PR-Coups der letzten Jahre.

Fynn Müller People-Redaktor

Das Rätsel ist gelöst! Seit Monaten suchten Fans nach Beweisen, dass der maskierte britischen Rapper in Wirklichkeit Hollywood-Schauspieler Timothée Chalamet (29) ist. Der Musiker zeigte jeweils nur seine Augen. Und die passten eins zu eins zu jenen von Chalamet. Was mit einem kleinen Gerücht anfing, entwickelte sich schnell zu einer der grössten Verschwörungstheorie im Netz.

Chalamet hat das Thema bewusst offengelassen. Wenn er in Interviews darauf angesprochen wurde, verneinte er nie, dass er ein Doppelleben führe. «Alles wird zu gegebener Zeit enthüllt», sagte der Schauspieler in einem Radio-Interview.

Diese Zeit ist jetzt gekommen. Am Wochenende postet Timothée Chalamet auf Instagram ein Musikvideo mit EsDeeKid und stellt damit das Internet auf den Kopf. Innert kürzester Zeit erreicht der Clip 40 Millionen Views. Zuerst sieht man nur EsDeeKid, wie immer vermummt. Dann kommt Chalamet – und beginnt zu rappen!

Musikalisches Meisterwerk

Der Hollywoodstar hat einen eigenen Part für den Song «4 Raws» von EsDeeKid geschrieben. Darin nimmt Chalamet Bezug zu den Gerüchten der letzten Monate, rappt über seine Freundin Kylie Jenner (28) und promotet seinen Film «Marty Supreme», der Anfang nächstes Jahr in die Schweizer Kinos kommt. Ein absoluter PR-Geniestreich! Chalamet zeigt sich selbstironisch, sagt, dass seine Freundin mehr Geld hätte als er selber. «Ich versuche, hundert Millionen anzuhäufen, mein Mädchen hat schon eine Milliarde.»

Nicht nur lyrisch ist es ein Meisterwerk. Chalamet beweist: Hätte es mit der Karriere als Schauspieler nicht geklappt, wäre er vermutlich Rapper geworden. Sein Flow, seine Stimmlage, sein Rhythmus, alles passt. Das kommt nicht von ungefähr. Schon zu seiner Schulzeit rappte Chalamet, trat damals unter dem Künstlernamen «Timmy T» auf. Nicht zuletzt deswegen vermuteten Fans monatelang, dass Chalamet ein Doppelleben führt und der Mann hinter der Maske von EsDeeKid ist.

EsDeeKid kommt in die Schweiz

Auch das Open Air Frauenfeld dürfte von diesem Hype profitieren. EsDeeKid ist 2026 Teil des Line-ups. Der Clip mit Chalamet dürfte den Briten endgültig in die Champions League der Rapszene katapultiert haben. Zudem gilt EsDeeKid live als unglaublich stark. Ob er sein «Double» Timothée Chalamet mit in die Schweiz bringt?