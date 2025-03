1/12 Anna Kendrick spendete einst ihre ganze Gage an eine Organisation, die Opfer von Gewaltverbrechen unterstützt. Foto: AFP

Darum gehts Anna Kendrick verzichtet auf Gage für Film über Serienmörder

Mehrere Hollywood-Stars spendeten ihre Gagen für wohltätige Zwecke

Beyoncé spendete vier Millionen Dollar an Entzugsklinik Phoenix House

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Im Film «The Dating Game Killer» spielte Anna Kendrick (39) 2023 eine alleinstehende Frau, die sich in einer Dating-Show im Fernsehen für den charmanten Junggesellen Rodney Alcala entschied. Dieser entpuppte sich später als ein Serienkiller. Im Podcast «Crime Junkie AF» verriet die Schauspielerin jetzt, dass sie kurz vor der Premiere entschied, auf ihre Gage zu verzichten: «Ich hätte mich eklig gefühlt, mit diesem Thema Geld zu machen.» Weshalb sie ihr gesamtes Salär an die gemeinnützige Organisation Rainn spendete, die Opfer von Gewaltverbrechen unterstützt.

Kendrick ist nicht der einzige Hollywood-Star, der komplett auf die Gage verzichtet hat. Hier noch weitere Beispiele.

Brendan Fraser (56) und James Earl Jones (1931–2024)

Die beiden Schauspieler nahmen 2013 Rollen in «Gimme Shelter» an. Der biografische Film handelt von einem Mädchen, das Zuflucht in einer Notunterkunft für schwangere Teenager findet. Laut Regisseur Ron Krauss spendeten beide Stars ihre Gagen an die Organisation Several Sources Shelters, die solche Notunterkünfte unterhält.

Al Pacino (84)

Der Amerikaner wurde 1980 für die Hauptrolle in «Cruising» engagiert. Der Film über einen Serienkiller, der in Manhattan homosexuelle Männer ermordet, wurde von der LGBTQ+-Gemeinde stark kritisiert. In seiner Autobiografie «Sonny Boy: A Memoir» verriet die Hollywood-Legende, dass er erst hinterher realisiert habe, dass der Film «Schwule stigmatisiert» – weshalb er heimlich, still und leise seine Gage an gemeinnützige Organisationen gespendet hatte.

Timothée Chalamet (29)

Der Freund von Kylie Jenner (27) stand 2018 in «A Rainy Day in New York» vor der Kamera, obwohl Regisseur Woody Allen wegen Vorwürfen von sexuellem Missbrauch im Kreuzfeuer der Kritik stand. Der Jungstar stieg zwar nicht aus, spendete dann aber seinen gesamten Verdienst an das LGBT Center in New York und die gemeinnützige Organisation Time’s Up. Er schrieb auf Instagram dazu: «Ich habe verstanden, dass eine gute Rolle nicht das einzige Kriterium ist, diese anzunehmen.»

Johnny Depp (61), Jude Law (52) und Colin Farrell (48)

Das Trio sprang 2009 für ihren guten Freund Heath Ledger (1979–2008) ein, nachdem dieser während der Dreharbeiten zu «Das Kabinett des Doktor Parnassus» an einer Überdosis gestorben war. Laut Regisseur Terry Gilliam spendete das Star-Trio ihr gemeinsames Salär an Ledgers Tochter Matilda.

Michael Sheen (56)

Der Brite verriet in einem Interview mit «Letter To My Younger Self», dass er 2021 beschlossen hatte, die Gage aus seinem Film «Last Train to Christmas» für gute Zwecke zu spenden: «Als ich hörte, dass der Weltcup für Obdachlose Finanzierungsprobleme hatte, war ich in der Lage zu helfen. Angst vor dem finanziellen Ruin muss ich ja wirklich nicht haben.»

Beyoncé (43)

Beyoncé spielte 2008 im Film «Cadillac Records» die junge Etta James (1938–2012). Als Rollenvorbereitung verbrachte sie Zeit in einer Entzugsklinik, da Etta in den 70er-Jahren gegen ihre Heroinsucht behandelt wurde. Beyoncés Mutter Tina Knowles verriet später, dass die Tochter ihre vier Millionen Dollar-Gage komplett an das Phoenix House, in dessen Kliniken täglich über 5000 Drogenabhängige Hilfe bekommen, gespendet hatte.