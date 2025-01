1/7 Kylie Jenner fliegt auch 2025 frisch-fröhlich durch die Welt. Foto: AFP

Auf einen Blick Kylie Jenner fliegt elfmal in 17 Tagen mit Privatjet

Kurze Flüge unter einer Stunde, die gut mit dem Auto machbar wären

162 Tonnen CO₂-Ausstoss, entspricht Heizung von 135 Minergie-Wohnungen jährlich

Saskia Schär Redaktorin People

Noch keine drei Wochen ist das neue Jahr alt, und Kylie Jenner (27) hat in dieser Zeit bereits eine beträchtliche Anzahl von Flügen unternommen – in ihrem Privatjet wohlgemerkt. Innerhalb der ersten 17 Tage im Jahr 2025 ist sie schon elfmal geflogen, wie die «Daily Mail» gestützt auf Daten vom Reddit-Kanal Celebrityjets berichtet. Eine Anzahl, die Herr und Frau Schweizer wohl in zwei Jahren nicht hinbekommen. Doch diese würden für einige der mit dem Jet zurückgelegten Strecken wohl auch eher das Auto oder den Zug nutzen. Vier der elf Flüge dauerten deutlich weniger als eine Stunde.

Für die unter 100 Kilometer zwischen Los Angeles und Camarillo am 9. Januar brauchte ihr 66-Millionen-Franken-Flieger gerade einmal 15 Minuten. Mit dem Auto wäre die Strecke in weniger als 60 Minuten zu bewältigen.

Am 12. Januar flog sie von Camarillo aus 36 Minuten nach Palm Springs, wofür nicht nur Kerosinkosten von 1555 Dollar anfielen, sondern auch drei Tonnen CO 2 , berichtet Celebrityjets.

Drei Flüge in 24 Stunden

In Palm Springs hielt es die Unternehmerin allerdings nicht lange, bereits am 13. Januar war sie auf dem Weg nach London, um ihren Freund, den Schauspieler Timothée Chalamet (29), bei seiner Filmpremiere des Biopics von Bob Dylan (83) «A Complete Unknown» zu unterstützen. Dort zeigte er sich erst noch ganz bodenständig, kam mit dem Leihvelo zur Premiere, bevor er Stunden später zu seiner Freundin in den Privatjet hüpfte, um mit ihr während 47 Minuten über den Ärmelkanal ins romantische Paris zu fliegen.

Am 16. Januar machte sich Jenner auf den Heimweg nach Amerika, stoppte dort in Fargo, North Dakota, und Rifle, Colorado, bevor sie ihren Trip in Teterboro, New Jersey, beendete. Damit hat sie innerhalb von 24 Stunden beträchtliche drei Flüge mit dem Privatjet absolviert.

Kritik auf Reddit

Alle elf bisherigen Flüge dieses Jahr mittels der Trackingdaten von CelebrityJets zusammengerechnet, hat Kylie Jenner bereits 162 Tonnen CO₂ ausgestossen. Damit könnten laut den Daten des Bundesamtes für Umwelt jährlich 135 Minergiewohnungen (100m2) beheizt werden oder 22 Altbauwohnungen mit derselben Grösse.

Und genau für diesen grossen CO₂-Verbrauch wird Kylie Jenner nun – nicht zum ersten Mal – kritisiert. Denn während sie frisch-fröhlich durch die Welt jettete, wüteten in ihrer Heimatstadt Los Angeles die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens, an denen die Klimaerwärmung ihren Teil beitrug. In ihrer Instagram-Story äusserte sie zwar Mitgefühl für alle Betroffenen, teilte einen Spendenlink (der offenbar nicht funktionierte), und gab an, Kosmetikprodukte ihrer eigenen Marke Kylie Cosmetics zu spenden. Doch auf Reddit will sich niemand von ihrem «Engagement» täuschen lassen.

«Kylie ist so falsch, wie sie Dinge über die Waldbrände in L.A. postet, obwohl sie mit ihrer übermässigen Privatjet-Nutzung zu solchen Feuern beiträgt», schreibt ein User, während ein anderer mit «sie kümmern sich nicht um die Klimaerwärmung» beipflichtet. Ein dritter meint dazu lediglich: «Es kümmert sie nicht. Es wird sie nie kümmern.».