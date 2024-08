Kylie Jenners Sohn wurde nach Geburt dreimal umbenannt

1/6 Kylie Jenners Sohn kam mit dem Namen Wolf auf die Welt. Nicht einmal ein Jahr später wurde er auf Aire umgetauft.

Ihr Sohn kam im Februar 2022 als Wolf auf die Welt – elf Monate später verkündete Kylie Jenner (27), dass sie ihn in Aire (2) umbenannt hatte. Jetzt verrät Jenner in einem Interview mit «British Vogue», dass sie während ihrer schweren Hormonschwankungen nach der Geburt sogar noch einen dritten Namen für ihr Baby gefunden hatte: Knight.

Sieben Wochen nach der Geburt gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr damaliger Lebensgefährte Travis Scott (33) beschlossen hätten, den Namen des Kleinen zu ändern. «Mein Sohn hiess lange Zeit Knight», erklärt Jenner nun. Daran erinnere sich auch ihre Tochter Stormi (6), die bis heute frage: «Weisst du noch, als Aire noch Knight hiess?» Auf die Frage tue die Promi-Mama dann immer so, als wüsste sie nicht, wovon ihre Tochter redet. Während ihre Tochter den Namen Knight bevorzugt, will Jenner nämlich nichts mehr davon wissen: «Wisst ihr was, das machen wir nicht noch einmal.»

Postpartale Depression und Gewichtszunahme

Jenner enthüllt auch, dass sie nach beiden Geburten an einer einjährigen postpartalen Depression gelitten habe: mental und hormonell war es eine schwere Zeit für sie. «Es hat mich beide Male unterschiedlich getroffen. Bei meinem Sohn war es wahrscheinlich der Babyblues, ich war einfach so emotional wegen Dingen, derentwegen ich [normalerweise] nicht so emotional sein würde. Ich habe den ganzen Tag mit meiner Mutter telefoniert und hysterisch geweint und gesagt: ‹Ich weiss nicht, wie er heisst›». Sie habe sich deshalb wie eine Versagerin gefühlt.

Inzwischen fühlt sich Jenner «endlich wieder» wie sich selbst. Sie habe lernen müssen, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Mit aktuellen Fotos belegt sie auch, dass sie nach den Schwangerschaften wieder ihre alte Figur zurückhat. Zudem ist sie wütend über all die fiesen Spekulationen – zuerst über ihr Übergewicht und jetzt über ihr Idealgewicht: «Ich habe das Gefühl, dass man mir, oder Frauen im Allgemeinen, nicht genug Empathie entgegengebracht hat», erklärt sie. So behaupten einige, dass sie mithilfe des neuen Abnahme-Wundermittels Ozempic abgenommen habe, indem sie Bilder von Jenner vergleichen, auf denen sie schwanger und nicht schwanger ist. Sie fragt sich: «Haben alle vergessen, dass ich zwei Kinder hatte und in beiden Schwangerschaften 27 Kilo zugenommen habe?»