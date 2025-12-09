Kylie Jenner strahlt die Krisengerüchte weg

Beziehungsprobleme oder gar eine Trennung? Das scheint bei Timothée Chalamet und Kylie Jenner entgegen aller Spekulationen nicht der Fall zu sein. Am Montagabend feierten sie sichtlich verliebt ihren zweiten Red-Carpet-Auftritt.

Darum gehts Kylie Jenner und Timothée Chalamet zeigen sich innig bei Filmpremiere

Paar erscheint in aufeinander abgestimmten orangefarbenen Outfits von Chrome Hearts

Zweiter gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt seit Beziehungsbeginn im Frühjahr 2023

Zuletzt spekulierten US-Medien immer wieder über eine Krise bei Reality-Star Kylie Jenner (28) und Schauspieler Timothée Chalamet (29). Am Montagabend entkräften die beiden alle bösen Gerüchte und zeigten sich innig bei der Premiere seines neuen Films «Marty Supreme» in Los Angeles. Sie strahlen sich an und umarmten sich immer wieder.

Auch mit ihren Looks setzen sie das unübersehbare Statement, dass sie zusammengehören: Sie erscheinen in aufeinander abgestimmten, leuchtend orangefarbenen Ensembles von Chrome Hearts.

Von Kopf bis Fuss in Orange

Chalamet trägt einen orangefarbenen Lederanzug mit einem orangefarbenen Seidenhemd und orangefarbenen Stiefeln. Über seiner Schulter trägt er ausserdem eine schwarze Ledertasche für einen Tischtennisschläger.

Jenner erscheint in einem bodenlangen orangefarbenen Bodycon-Kleid, dessen Ober- und Unterteil unter der Brust lediglich durch ein funkelndes Kreuz zusammengehalten werden. An Taille und Rücken zeigt sie so viel Haut. Mehrere dieser Kreuze finden sich auch an ihrer Halskette wieder. Dazu kombiniert sie orangefarbene Spitzenpumps. Selbst ihre Fingernägel hat sie orange lackiert.

Zweiter gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt

Obwohl das Paar bereits seit Frühjahr 2023 zusammen sein soll, begleitete Kylie Jenner den Schauspieler erst zum zweiten Mal auf dem roten Teppich. Ihr Pärchen-Debüt gaben sie am 7. Mai 2025 bei den 70. David Di Donatello Awards in Rom.

Dort wurde der Schauspieler mit dem bedeutendsten italienischen Filmpreis ausgezeichnet. Bereits damals hatte sich das Paar für farblich aufeinander abgestimmte Outfits entschieden. Timothée Chalamet trug einen dunklen Samtanzug mit Boutonnière, während Jenner ein figurbetontes Kleid mit tiefem Ausschnitt wählte - ein Design aus der Schiaparelli Herbst/Winter-Kollektion 2025.