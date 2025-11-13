Kylie Jenner ist zu Gast beim Podcast ihrer Schwester Khloé Kardashian – «Khloé in Wonder Land». Khloé fragt Kylie, ob sie an eine flache oder eine runde Erde glaubt. Kylies Antwort ist unerwartet.

Kylie Jenner ist sich nicht sicher, ob die Erde rund ist

Kylie Jenner ist sich nicht sicher, ob die Erde rund ist

1/5 Kylie Jenner war beim Podcast ihrer Schwester, «Khloé in Wonder Land», zu Besuch. Foto: https://www.youtube.com/watch?v=JdxMneExhV8

Darum gehts Kylie Jenner äussert sich unsicher über die Form der Erde

Kim Kardashian bezweifelt die Mondlandung und bezeichnet sie als gefälscht

NASA-Chef Bill Nelson bestätigt sechs erfolgreiche Mondlandungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Mit dieser Aussage schiesst sich Kylie Jenner (28) selbst ins Aus. Am Mittwoch, 11. November 2025, erschien eine neue Folge von «Khloé in Wonder Land», dem Podcast ihrer Schwester Khloé Kardashian (41). Die beiden Frauen plauderten über ihre Kindheit und Aliens. Letzteres ist nämlich etwas, woran die jüngste Jenner ständig denken muss. Doch ein Thema liess die Augenbrauen besonders hochschnellen.

Khloé fragte ihre Schwester unverblümt, ob sie an eine flache oder eine runde Erde glaube. Kylies Antwort: «Ich glaube eher an eine runde Erde, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich mich noch nicht so oft damit auseinandergesetzt habe.» Podcast-Host Khloé stimmte ihr zu: «Ich auch. Ich würde sagen, ich glaube auch eher an eine runde Erde, aber Rob [ihr Bruder, Anm. d. Red.] schickt mir immer wieder Videos darüber, wieso die Erde flach ist.» Kylie legte noch einen drauf: «Ich glaube, alles ist möglich. Und mach dir nicht zu viele Gedanken darüber.»

Kim K glaubt nicht an die Mondlandung

Dass vieles möglich ist, beweist der Kardashian-Jenner-Clan immer wieder – unmöglich ist es jedoch, dass die Erde flach ist. Eine vielleicht nicht ganz durchdachte Aussage, aber die beiden hatten zu diesem Zeitpunkt auch schon mehrere Martinis intus.

Dabei ist Kylie nicht die Erste in der Familie, die mit fragwürdigen Statements für Aufsehen sorgt. Ihre Schwester Kim Kardashian (45) hat bereits Aussagen getätigt, bei denen sich sogar der NASA-Chef einschalten musste. Denn Kim Kardashian glaubt nicht an die Mondlandung. In der neusten Staffel von «The Kardashians» stellt sie unmissverständlich klar: Ihr könne man nicht weismachen, dass die Mondlandung von Apollo 11 wirklich stattgefunden habe. Buzz Aldrin (95) habe niemals einen Fuss auf den Mond gesetzt, so die 45-Jährige. Die Mondlandung sei «fake» gewesen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

NASA-Chef Bill Nelson versicherte der Milliardärin daraufhin, dass Armstrong und Aldrin tatsächlich als erster respektive zweiter Mensch auf dem Mond waren. «Ja, Kim Kardashian, wir waren schon auf dem Mond … sechs Mal!», schrieb Nelson. «Und es kommt noch besser: Die NASA wird unter der Führung von Trump erneut hinfliegen.»