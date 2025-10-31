Kim Kardashian geht unter die Verschwörungstheoretiker! Seit dem Start der neuen Staffel «The Kardashians» sorgt der Kardashian-Jenner-Clan so gut wie jeden Tag für Schlagzeilen. Heute auf dem Programm: Kim Kardashian glaubt nicht an die Mondlandung.

In der neusten Folge von «The Kardashians» stellt Kim Kardashian klar: Ihr könne man nicht weismachen, dass die Mondlandung von Apollo 11 wirklich stattgefunden habe. Davon versucht sie ihre Schauspielkollegin (Ja, Kim Kardashian ist jetzt auch Schauspielerin) Sarah Paulson (50) zu überzeugen. Paulson und Kardashian sind Co-Stars in der neuen Dramaserie «All’s Fair» des Produzenten Ryan Murphy (59, «Glee»), die Anfang November erscheinen soll. Die Unterhaltung zwischen den beiden findet am Filmset statt.

Buzz Aldrin (95) habe niemals einen Fuss auf den Mond gesetzt, so die 45-jährige Kardashian. Die Mondlandung sei «fake» gewesen. «Ich kann dir eine Million Interviews mit Buzz Aldrin und … dem anderen schicken», beteuert sie. Mit «dem anderen» meint sie wohl Neil Armstrong (†82), der 1969 ebenfalls mit Apollo 11 zum Mond flog. Oder «geflogen sein soll», wie Kardashian es ausdrückt.

«Ich glaube nicht, dass es passiert ist»

Eines jener Interviews führt sie gleich als Beweis an. «Diese Frau fragt [Aldrin]: Was war der beängstigendste Moment? Und er antwortet: Es gab keinen beängstigenden Moment, weil es nie passiert ist.» Dass Aldrin jetzt damit rausrücke, liege Kardashian zufolge daran, dass er alt werde und ihm die vermeintliche Wahrheit rausrutsche.

«Also, ich glaube nicht, dass es passiert ist», sagt Kardashian nochmals mit Nachdruck. Die skeptisch wirkende Sarah Paulson erwidert darauf nur, dass sie das Thema intensiv recherchieren werde.

Kardashian will Buzz Aldrin in Podcast einladen

Später fängt Kardashian, die mittlerweile in ihrem Trailer sitzt, wieder davon an. «Ich glaube nicht, dass wir es [zum Mond] geschafft haben. Ich glaube, es war gefälscht. Buzz Aldrin sagt es ständig in Interviews.»

Dann kommt ihr die zündende Idee: «Vielleicht sollten wir Buzz Aldrin ausfindig machen. Khloé sollte ihn in ihren Podcast einladen!» Ihre Schwester Khloé Kardashian (41) führt seit Januar 2025 den Podcast «Khloé in Wonderland».

Dann nennt Kim Kardashian noch die Gründe für ihren Glauben an die Verschwörung; währenddessen werden Bilder von der Mondlandung eingeblendet: «Es gibt keine Schwerkraft auf dem Mond – warum weht die Flagge? Die Schuhe, die sie auf dem Mond angeblich trugen, stehen in einem Museum – und die haben ein anderes Profil als auf den Fotos.»

Kim Kardashian ist egal, was die Leute denken. «Sie sagen so oder so, dass ich verrückt bin.» Dann noch ihr Rat: «Geht doch mal auf Tiktok. Und schaut es euch selbst an.»

Dann schaltet sich auch noch der Nasa-Leiter ein

Dass die Kardashians mit ihren Aussagen Aufsehen erregen wollen, dürfte klar sein. Doch wer hätte gedacht, dass der Leiter der Nasa, der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde, ihr höchstpersönlich auf X antwortet?

Sean Duffy (54) versichert der Milliardärin, dass Armstrong und Aldrin tatsächlich als erster respektive zweiter Mensch auf dem Mond waren. «Ja, Kim Kardashian, wir waren schon auf dem Mond …, sechs Mal!», schreibt Duffy. «Und es kommt noch besser: Nasa wird unter der Führung von Trump erneut hinfliegen.» Der Nasa-Leiter nutzte wohl die Gunst der Stunde, um auf die Pläne der Behörde aufmerksam zu machen.

Aldrins Kommentare, auf die sich Kardashian bezieht, sollen übrigens aus einem Interview von 2015 herausgeschnitten und völlig aus dem Kontext genommen worden sein, berichtet «The New York Post». Tatsächlich habe Aldrin mit «Das ist nie passiert» gemeint, dass es keinen für ihn beängstigenden Moment gab.