Es kommen immer mehr unschöne Details aus Kim Kardashians Ehe mit Kanye West ans Licht. Ausserdem teilt sie eine erschreckende Diagnose: In ihrem Gehirn wurde ein lebensbedrohliches Aneurysma entdeckt. Der Auslöser ist für sie klar: Es war der Stress mit Kanye.

Der Stress aus Ehe mit Kanye West führte zu Schuppenflechte

Reality-Star Kim Kardashian (45) ist in den letzten Wochen wieder in aller Munde. Nichts Ungewöhnliches für die berühmt-berüchtigte Mutter von vier Kindern. Jedoch kommen während der Promo für die neue Staffel «The Kardashians» mehr und mehr Schattenseiten ihres Lebens ans Licht. Von Details aus der katastrophalen Ehe mit ihrem Ex Kanye West (48), ihrer Aufarbeitung des dramatischen Raubüberfalls in Paris, der sie völlig verängstigt zurückliess, bis zu einem angeblichen Mordkomplott gegen sie … Es war viel los.

Jetzt teilt Kim Kardashian zu allem Übel auch noch eine schockierende Diagnose: Bei ihr sei ein Aneurysma im Gehirn entdeckt worden. Ein Aneurysma ist eine Ausbeulung an einem Blutgefäss – und wenn es platzt, kann es lebensgefährlich werden.

Ein Schreck also für die 45-Jährige – und für ihre Fans. Gleich zu Beginn der neuen Staffel, die gestern in den USA anlief, wird Kardashians medizinischer Notfall zum Thema. Zu sehen sei, wie sie in ein MRT geschoben werde, berichtet «Page Six». In einem späteren Ausschnitt erzählt sie ihrer Familie vom Vorfall mit den Worten: «Ich hatte ein kleines Aneurysma …» Dann wechselt die Kamera, im typischen Stil der Reality-Show, auf das Gesicht ihrer Schwester Kourtney (46), die mit grossen Augen und einem besorgten «Oha» reagiert. Die Ärzte hätten ihr gesagt, dass Stress der Auslöser für das Aneurysma gewesen sei, erzählt Kim Kardashian.



Stress hatte die «Skims»-Gründerin in den letzten Jahren zuhauf. In der neuen Staffel geht es unter anderem um ihre grossen Anstrengungen, das Examen für ihr Jurastudium zu bestehen. Nachdem sie eine Leidenschaft dafür entwickelt hatte, sich für die Begnadigung von Häftlingen in den USA einzusetzen, liess sie sich seit 2018 zur Anwältin ausbilden. Sie bestand das Studium im Mai 2025.

Stress mit Ex Kanye West macht sie krank

Der hauptsächliche Stressfaktor in Kardashians Leben sei jedoch die Beziehung respektive die Scheidung von ihrem Ex-Mann Kanye West gewesen. Oder «Ye», wie er heute genannt werden will. Er sei der Vater ihrer Kinder, daher könne sie den Kontakt zu ihm nicht abbrechen, betont Kardashian immer wieder. Auch in der neuesten Folge «The Kardashians» sagt sie: «Mein Ex wird in meinem Leben sein, egal was passiert. Wir haben vier gemeinsame Kinder.» Ihre Verbindung mit West, der an einer bipolaren Störung leiden soll und zudem immer wieder mit antisemitischen Äusserungen Schlagzeilen macht, setzt Kardashian schwer zu.

Jetzt gibt sie preis, dass sich durch die psychische Belastung auch körperliche Symptome bei ihr bemerkbar machen. Während ihrer Ehe mit dem Rapper habe sie stark an Schuppenflechten gelitten. «Ich hatte keine Schuppenflechte mehr seit meiner Scheidung. Jetzt kommt es langsam wieder zurück», so die Unternehmerin. Schuld daran sei der Stress. West, von dem sie sich 2021 scheiden liess, habe sie in letzter Zeit psychisch wieder stark auf die Probe gestellt. Sie habe das Gefühl, besonders ihre Kinder – North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) – vor West schützen zu müssen. Sie verriet, dass einige von ihnen vom Verhalten ihres Vaters erfahren hätten, berichtet «People».

«Manche Dinge werden sie irgendwann erfahren», sagt die besorgte Mutter. «Sie werden erwachsen werden, sie werden es sehen. Meine Aufgabe als Mutter ist also, dafür zu sorgen, dass sie geschützt sind, zumindest während [Wests] Verhalten stattfindet.»