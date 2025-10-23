Erst im «Call Her Daddy»-Podcast, jetzt in der neuen Staffel «The Kardashians»: Kim Kardashian packt über ihr Privatleben aus. Und hält sich mit ehrlichen – und erschreckenden – Details nicht zurück, von ihrem Wissen über Milchpreise zur Desaster-Ehe mit Kanye West.

Darum gehts Kim Kardashian gibt überraschende Antworten im «Call Her Daddy»-Podcast

Kardashian spricht offen über ihre Co-Elternschaft mit Kanye West

Ihre Haare und ihr Make-up könnten jährlich eine Million Dollar kosten

Vor Kurzem war Kim Kardashian (44) im beliebten Podcast «Call Her Daddy» zu Gast und stand Moderatorin Alex Cooper (31) Rede und Antwort. Cooper machte damit den Traum vieler wahr – und Kim Kardashian enttäuschte nicht. In der fast zweistündigen Folge gibt die vierfache Mutter überraschende und ehrliche Antworten, die für Gesprächsstoff sorgen.

Damit nicht genug – in der neuen Staffel «The Kardashians» packt der Reality-Megastar weiter mit erschreckenden Details aus ihrem Privatleben aus. Zum siebten Mal wird der Kardashian-Jenner-Clan in der Serie nun schon im Alltag begleitet. Und Kardashians Ex-Mann Kanye West (48), der immer wieder mit Provokationen auf sich aufmerksam macht, kommt darin nicht sonderlich gut weg. Blick hat die sechs spannendsten Enthüllungen zusammengefasst.

1 So viel kostet Kim Kardashians Look pro Jahr

Im Podcast erzählt Kim Kardashian, dass ihre Haare und ihr Make-up bezahlt werden, wenn sie sich für die Arbeit stylen muss – zum Beispiel für die Dreharbeiten der Serie «The Kardashians». Sie erklärt: «Ich versuche immer, dass alles bezahlt wird, damit ich es nicht selbst bezahlen muss.» Trotzdem fügt sie hinzu: «Es könnte eine Million kosten, diese Haare sind definitiv nicht günstig.»

2 Wann sah Kanye West seine Kids zuletzt?

Alex Cooper fragt Kim Kardashian, wie es sei, mit Kanye West eine Co-Elternschaft zu führen. Die Unternehmerin antwortete zunächst mit einem ironischen: «Was denkst du, wie es ist, mit Kanye West eine Co-Elternschaft zu führen?» Anschliessend berichtete Kardashian offen über die Herausforderungen, ihre Kinder schützen zu wollen und gleichzeitig deren Beziehung zu Kanye West zu unterstützen. Sie begrüsse eine gute, gesunde Beziehung zwischen ihren Kindern und deren Vater. West sehe die Kinder, wann immer er wolle. Diese wiederum seien es gewohnt, dass ihr Vater viel unterwegs ist. Dennoch seien inzwischen ein paar Monate vergangen, seitdem sich der Rapper zuletzt bei ihnen gemeldet habe.

4. Wieso trennte sie sich nicht früher von ihrem Ex-Mann? In der neuen Staffel «The Kardashians» geht die Unternehmerin noch weiter und beschreibt besorgniserregende Dynamiken während der Ehe mit Kanye West. «Ich habe mich immer gefühlt, als hätte ich ein bisschen das Stockholm-Syndrom», sagt sie am Set der Serie «All’s Fair», in der sie demnächst zu sehen sein wird. «Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt und wollte ihn immer beschützen und ihm helfen.» Sie dachte, sie müsse bei ihm bleiben und es aussitzen. In der Folge fragt ihre Mutter Kris Jenner (69), was Wests «unberechenbares Verhalten» in ihr auslöst. Ihre einfache Antwort: Grosse Sorge um die gemeinsamen Kinder. 3. Wie teuer ist eine Milch? «Ich habe kein Konzept davon, was einfache Dinge kosten, na ja … Ich wüsste gerne ein wenig mehr darüber, wie viel eine Milch kostet, zum Beispiel», gestand die Milliardärin im Gespräch mit Alex Cooper. Nutzer auf X und Reddit zeigten sich empört. Kommentare wie «Eine Million für Haare und Make-up, aber nichts über Lebensmittel wissen? Klingt, als lägen ihre Prioritäten völlig falsch» machten die Runde.

5. Ungewohnte und ungewollte Geschenkaktion von Kanye West Kim Kardashian spricht offen über die Episoden ihres Ex-Mannes Kanye West, der seit mehreren Jahren an einer bipolaren Störung leidet. Während solcher Phasen soll das Zusammenleben besonders schwierig gewesen sein, erinnert sich Kardashian zurück. «Ich kam nach Hause, wir hatten ungefähr fünf Lamborghinis, und wenn er eine Episode hatte, waren sie alle weg. Und ich dachte: ‹Oh, warte. Wo sind all unsere Autos? Zum Beispiel mein neues Auto?› Er verschenkte sie an all seine Freunde», so die Unternehmerin. 6. So reagiert Kim Kardashian, wenn ihr Partner sie betrügt Heute sei die vierfache Mutter deutlich ruhiger. Wenn ihr Partner sie betrüge, reagiere sie zunächst gelassen: «Hm, okay, interessant», so soll ihre Reaktion in etwa ausgesehen haben, demonstriert Kim Kardashian. Gleichzeitig betont sie, dass sie immer das Gespräch mit der Person suche, mit der ihr Partner sie betrogen habe, um der Sache auf den Grund zu gehen. Früher sei sie allerdings ganz anders gewesen: «Zuvor habe ich die Frauen angerufen und sie angeschrien – das tat sehr gut. Aber heute mache ich das auf eine ruhige Art.»

