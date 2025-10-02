Der Trailer von der siebten Staffel der «Kardashians»-Show ist herausgekommen. Der Inhalt ist erschreckend. Kim Kardashian fürchtete um ihr Leben, erzählte sie in der TV-Show.

Darum gehts Kim Kardashian enthüllt Mordkomplott gegen sich in neuem Trailer

Ermittler fanden heraus: Täter stammt aus Kims engem Umfeld

«Diese Staffel ist ein ganz anderes Kaliber», sagt Kim Kardashian (44) im neu herausgebrachten Clip zur siebten Staffel ihrer Familien-Realityshow. Der «Kardashians»-Trailer hat es in sich, denn die vierfache Mutter enthüllte, dass sie von einem «Mordkomplott», gegen sich erfuhr. Ermittler der Millionärin haben herausgefunden, dass es jemand aus dem engen Kreis der Medienpersönlichkeit ist, der ihr das Ende wünscht. Die Identität des Übeltäters bleibt vorerst unklar und wird erst mit dem Start der neuen Staffel am 23. Oktober aufgedeckt.

Die aktuelle Trailer-Enthüllung, in der Kim Kardashian behauptet, «jemand aus ihrem nahen Umfeld wolle einen Mordanschlag auf sie verüben», ist nicht ohne Vorgeschichte. Kanye West (48), der sich mittlerweile Ye nennt, hatte bereits im Januar 2022 in den sozialen Medien behauptet, Kim Kardashian hätte ihn beschuldigt, einen Auftragsmörder auf sie angesetzt zu haben. Ye, mitten im Sorgerechtsstreit, schrieb damals: «Gestern warf Kim mir vor, einen Mordanschlag auf sie zu planen.» Er beklagte, dass seine Versuche, die Tochter zu sehen, zu solch ernsten und potenziell strafrechtlich relevanten Anschuldigungen führten.

Nutzer sind skeptisch

Viele Nutzer zeigen sich skeptisch gegenüber der dramatischen Enthüllung, dass jemand aus Kim Kardashians Umfeld einen Mordanschlag auf sie verübt hätte wollen. «Jeder, der ein Verständnis hat, weiss, dass alles geskriptet ist», kommentiert ein Zuschauer.

Andere fassen die Stimmung so zusammen: «Nur eine Kardashian kann beiläufig in einem Trailer fallenlassen, ‹jemand aus meinem Umfeld hat versucht, mich zu töten›, und es sich dabei anfühlen lassen wie eine wöchentliche Episoden-Zusammenfassung. Ihr geht es einzig und allein darum, die Zuschauer vor den Fernseher zu fesseln – Hauptsache, das Drama geht weiter.»