Die neue Unterwäschen-Kollektion von Kim Kardashian sorgt für Stirnrunzeln bei den Fans. Die Unternehmerin bietet Dessous mit integrierten Fake-Schamhaaren an.

1/6 Kim Kardashian polarisiert mit ihrer neuen Kollektion. Foto: IMAGO/Bestimage

Darum gehts Kim Kardashian präsentiert Unterwäsche mit künstlicher Intimbehaarung

Fans reagieren unterschiedlich, von verstört bis begeistert über die Innovation

Erste Grössen einiger Varianten waren nach wenigen Minuten bereits vergriffen

Fynn Müller People-Redaktor

Kim Kardashian (44) sorgt mal wieder für Wirbel. Der Grund ist die neue Kollektion ihrer Unterwäschemarke Skims, die sie am Dienstagabend präsentiert. Dabei handelt es sich um Slips mit künstlicher Intimbehaarung in verschiedenen Farbtönen. Laut Skims können Kunden so die Farbe ihres «Teppichs» frei wählen. Es gibt sowohl glatte als auch lockige Varianten.

Bei den Fans kommt Kim Kardashians Innovation sehr unterschiedlich an. Während es einige als «verstörend» empfinden, schätzten andere Kardashians Mut, etwas Neues zu kreieren. «Wer hat danach gefragt?», schreibt eine Userin unter das Video auf Instagram. Eine andere Nutzerin fragt sich: «Gehts dir gut, Kim?» Einige vermuten gar, dass die Aktion nur ein PR-Gag sei. So schreibt jemand: «Seid ihr gehackt worden?»

Trend auf Social Media

Diese ungewöhnliche Unterwäsche folgt dem aktuellen Trend zu mehr Körperbehaarung. Auf Social Media wurden Themen wie Achselhaare bei Frauen oder ein behaarter Intimbereich zuletzt immer wieder diskutiert. Auf Tiktok entstand sogar eine eigene Community unter dem Hashtag «BushTok».

Für Kim Kardashian ist es nicht das erste Mal, dass sie mit Skims die Grenzen zwischen Körper und Kleidung auslotet. 2023 sorgte sie bereits mit BHs mit künstlichen Brustwarzen für Diskussionen. Ende 2024 brachte die Marke dann einen Kunstfell-Bikini heraus, der bereits an Schambehaarung erinnerte.

Jetzt setzen sie mit den behaarten Unterhosen noch mal einen obendrauf. Auf der Website von Skims herrscht ein regelrechter Ansturm. Erste Grössen einiger Varianten sind bereits nach wenigen Minuten vergriffen.