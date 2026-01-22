Die Nominierungen für die Oscars 2026 sind da. Wir liefern einen Überblick über alle Kandidaten und Filme, die in diesem Jahr auf einen Academy Award hoffen dürfen. Die Schweiz ging leider leer aus. Petra Volpe erhielt für ihren Film «Heldin» keine Nominierung.

Silja Anders Redaktorin People

In der Nacht vom 15. auf den 16. März werden in Los Angeles zum 98. Mal die Academy Awards verliehen. Die Schweizer Hoffnung Petra Volpe erhielt für ihren Film «Heldin» leider keine Nominierung. Nun wurde aber verkündet, wer in diesem Jahr auf einen der begehrten Oscars hoffen darf. Hier gibts den Überblick über alle Nominierungen. Erstmals wird auch in der Kategorie «Bestes Casting» vergeben. Der Film «Sinners» stellt in Sachen Nominierung alle anderen Filme in den Schatten. In 16 Kategorien darf der Vampir-Film auf ein Goldmännchen hoffen – und stellt damit einen neuen Rekord auf!

Bester Film

«Bugonia»

«F1»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sinners»

«Train Dreams»

Beste Regie

Chloé Zhao – «Hamnet»

Josh Safdie – «Marty Supreme»

Paul Thomas Anderson – «One Battle After Another»

Joachim Trier – «Sentimental Value»

Ryan Coogler – «Sinners»

Bester Hauptdarsteller

Timothée Chalamet – «Marty Supreme»

Leonardo DiCaprio – «One Battle After Another»

Ethan Hawke – «Blue Moon»

Michael B. Jordan – «Sinners»

Wagner Moura – «The Secret Agent»

Beste Hauptdarstellerin

Jessie Buckley – «Hamnet»

Rose Byrne – «If I Had Legs I'd Kick You»

Kate Hudson – «Song Sung Blue»

Renate Reinsve – «Sentimental Value»

Emma Stone – «Bugonia»

Bester Nebendarsteller

Benicio Del Toro – «One Battle After Another»

Jacob Elordi – «Frankenstein»

Delroy Lindo – «Sinners»

Sean Penn – «One Battle After Another»

Stellan Skarsgård – «Sentimental Value»

Beste Nebendarstellerin

Elle Fanning – «Sentimental Value»

Inga Ibsdotter Lilleaas – «Sentimental Value»

Amy Madigan – «Weapons»

Wunmi Mosaku – «Sinners»

Teyana Taylor – «One Battle After Another»

Bestes Originaldrehbuch

«Blue Moon»

«It Was Just an Accident»

«Marty Supreme»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Bestes adaptiertes Drehbuch

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Train Dreams»

Beste Kamera

«Frankenstein»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Train Dreams»

Bestes Szenenbild

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Bestes Kostümdesign

«Avatar: Fire and Ash» – Deborah L. Scott

«Frankenstein» – Kate Hawley

«Hamnet» – Malgosia Turzanska

«Marty Supreme» – Miyako Bellizzi

«Sinners» – Ruth E. Carter

Bester Ton

«F1»

«Frankenstein»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Sirat»

Bester Schnitt

«F1»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Beste visuelle Effekte

«Avatar: Fire and Ash»

«F1»

«Jurassic World Rebirth»

«The Lost Bus»

«Sinners»

Bestes Make-up und beste Frisuren

«Frankenstein»

«Kokuho»

«Sinners»

«The Smashing Machine»

«The Ugly Stepsister»

Bester Song

«Dear Me» – Diane Warren: Relentless

«Golden» – KPop Demon Hunters

«I Lied to You» – Sinners

«Sweet Dreams of Joy» – Viva Verdi

«Train Dreams» – Train Dreams

Beste Filmmusik

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Bester animierter Spielfilm

«AMÉLIE ou la Métaphysique des Tubes»

«Arco»

«Elio»

«KPop Demon Hunters»

«Zootopia 2»

Bester Animationskurzfilm

«Butterfly»

«Forevergreen»

«The Girl Who Cried Pearls»

«Retirement Plan»

«The Three Sisters»

Bester Kurzfilm

«Butcher's Stain»

«A Friend of Dorothy»

«Jane Austen's Period Drama»

«The Singers»

«Two People Exchanging Saliva»

Bester Dokumentarfilm

«The Alabama Solution»

«Come See Me in the Good Light»

«Cutting Through Rocks»

«Mr. Nobody against Putin»

«The Perfect Neighbor»

Bester Dokumentar-Kurzfilm

«All the empty rooms»

«Armed Only with a Camera»

«Children No More»

«The Devil Is Busy»

«Perfectly a Strangeness»





Bester internationaler Film

«The Secret Agent» – Brasilien

«It Was Just an Accident» – Frankreich

«Sentimental Value» – Norwegen

«Sirāt» – Spanien

«The Voice of Hind Rajab» – Tunesien

Bestes Casting

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«The Secret Agent»

«Sinners»