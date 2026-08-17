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Keine Spur von Alter
Diese Beauty-Produkte sorgen für Halle Berrys Glow

Hollywood-Star Halle Berry teilt ihr Geheimnis zeitloser Schönheit: Eine minimalistische Hautpflege-Routine, französische Haarpflege und natürliche Produkte aus ihrer eigenen Lifestyle-Marke Respin. Mit 60 wirkt sie strahlender denn je.
Publiziert: 15:43 Uhr
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Kaum zu glauben, dass diese Frau gerade 60 wurde. Ihr Beauty-Geheimnis? Ein gesunder Lebensstil, viel Sport und eine konsequente Hautpflege-Routine.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Halle Berry feiert ihren 60. Geburtstag mit natürlicher Beauty-Philosophie und Pflegeprodukten
  • Ihre Routine: reinigen, hydratisieren, Seren und Düfte wie «Inlé» von Memo Paris
  • Berry kooperiert mit Joylux für hormonfreie Intimpflege, stärkt Frauenbewusstsein
Vanessa Knecht
Style

Es gibt Menschen, bei denen die Zeit scheinbar andere Regeln kennt. Halle Berry (60) gehört definitiv dazu. Doch hinter dem strahlenden Glow der Amerikanerin stecken nicht nur gute Gene. Die Oscar-Preisträgerin hat über die Jahre eine ausgesprochen konsequente Beauty-Philosophie entwickelt: weniger Kaschieren, mehr Hautpflege. Im Mittelpunkt stehen eine gesunde Haut, ausreichend Feuchtigkeit und ein möglichst natürlicher Look.

Halle Berry setzt nicht auf eine endlose Abfolge von Produkten. In einem früheren Interview beschrieb die Schauspielerin ihre tägliche Routine als erstaunlich überschaubar: reinigen, tonisieren, hydratisieren und die Augenpartie pflegen. Abends kommen je nach Hautbedürfnis Seren, Säuren und Masken dazu. Zu ihren langjährigen Favoriten gehört die kalifornische Kosmetikerin Olga Lorencin, mit der Berry schon lange zusammenarbeitet.

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Von ihr stammen auch das «Heal the Need Rescue & Recovery Serum» und das hellgraue Fläschchen «Super HA Supercharged Hyaluronic Acid Serum», die Berry an ihrem 60. Geburtstag auf Instagram gepostet hat. Besonders Letzteres ist ideal für reife Haut, weil sie mit zunehmendem Alter trockener werden kann.

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Im Ferien-Instapost des Hollywood-Stars gibt es aber auch noch andere Produkte zu sehen. Die eckige, transparente Glasflasche mit dem filigranen, hellblauen Wolkenmuster im Vordergrund ist das blumig-frische Eau de Parfum «Inlé» von Memo Paris. Auch in Sachen Haare mag es die 60-Jährige französisch: Mit dem «Christophe Robin Serum with prickly pear oil» nährt sie ihre lockige Mähne.

Auch Intimpflege gehört dazu

Bei den beiden roten Tuben handelt es sich übrigens um Intimpflege. Die hormonfreien Wellness-Produkte für Frauen stammen aus der Kooperation von Halle Berrys Lifestyle-Marke Respin und der Femtech-Firma Joylux. Laut Berry entsteht wahre Schönheit dann, wenn Frauen die Kontrolle über ihren eigenen Körper zurückgewinnen und selbstbewusst zu ihren Bedürfnissen stehen. Ihr Credo scheint der perfekte Jungbrunnen zu sein.

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