Halle Berry blickt in einem aktuellen Podcast auf ihre schwierige Zeit in den Wechseljahren zurück – gerade, was ihr Sexleben angeht. Doch nun sei alles wieder im Lot. «Mein Sexleben ist wieder bei 100 Prozent», schwärmt sie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Halle Berry musste nach den Wechseljahren ihre Sexualität neu erkunden

Sie durchlitt eine schwierige Zeit, doch nun ist alles wieder im Lot

Berry ist seit fünf Jahren glücklich mit dem Musiker Van Hunt liiert

Jean-Claude Galli Redaktor People

Hollywoodstar Halle Berry, die am 14. August 60-jährig wird, ist normalerweise eher verschlossen, was Details zu ihrem Privatleben angeht.

Nicht so aber im aktuellen Podcast von US-Starjournalistin Hoda Kotb (61). Berry erzählt darin ausführlich, wie stark die Wechseljahre ihre Sexualität beeinflusst hätten.

Grosse Angst vor dem Schmerz

So habe sie während der Perimenopause beim Sex unter Schmerzen gelitten und jeweils bereits im Vorfeld davor Angst gehabt. Stellenweise habe sie befürchtet, in Zukunft überhaupt auf Sex verzichten zu müssen.

Das habe ihr Intimleben verständlicherweise massiv belastet. Es ist kein Geheimnis, dass viele Beziehungen genau in dieser Zeitspanne und aus diesem Grund auseinandergehen.

Nicht so bei Berry, die das Liebesleben mit ihrem Verlobten Van Hunt (56) als mittlerweile wieder «rundum erfüllt» bis gar «komplett verändert» beschreibt. «Ich bin saftig wie ein Pfirsich, mein Sexleben ist wieder bei 100 Prozent», sagt Berry im Podcast.

Die US-Schauspielerin wurde 2002 mit ihrem Bikini-Auftritt im Bond-Film «Stirb an einem anderen Tag» – einer Reminiszenz an Ursula Andress (90) 40 Jahre zuvor in «Dr. No» – zum weltweit bekannten Sexsymbol. Im selben Jahr, als sie für ihre Leistung in «Monster's Ball» des Schweizers Marc Forster (56) den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann.

Bereits dreimal verheiratet

Mit dem Musiker Van Hunt ist Berry seit fünf Jahren liiert und seit Februar dieses Jahres verlobt. Davor war sie bereits dreimal verheiratet. Mit ihrem früheren Partner, dem Model Gabriel Aubry (49), hat sie die 18-jährige Tochter Nahla, mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Olivier Martinez (60), den 12-jährigen Sohn Maceo Robert. Die Ehe mit Martinez dauerte von 2013 bis 2016, jene mit Eric Benét (59) von 2001 bis 2005. Mit David Justice (60) war sie von 1993 bis 1997 verheiratet.

Zuletzt war Berry in der Schweiz im Gespräch, als sie 2025 mit Roger Federer (44) für die neue Kampagne von Schweiz Tourismus den Werbespot «Beautiful Autumn» drehte – wiederum mit Marc Forster als Regisseur. Und im Kino zu sehen war Berry letztmals Anfang 2026 im Actionfilm «Crime 101».