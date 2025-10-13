Halle Berry schwärmt von Roger Federer und der Schweiz

Halle Berry ist im Schweiz-Fieber. Auch Wochen nach ihrem Besuch ist die Oscarpreisträgerin hin und weg von unserem Land und der Zusammenarbeit mit Roger Federer.

1/13 Roger Federer und Halle Berry standen gemeinsam vor der Kamera. Foto: Screenshot/SchweizTourismus

Darum gehts Halle Berry schwärmt von der Schweiz nach Werbekampagne mit Roger Federer

Berry lobt Federer als brillanten Menschen und die Schweiz als magischen Ort

Fynn Müller People-Redaktor

Mit der neuen Kampagne ist Schweiz Tourismus ein Coup gelungen. «Beautiful Autumn» soll den Herbst in der Schweiz bewerben. Nach nur einem Monat wurde das Video von Schauspielerin Halle Berry (59), Tennis-Legende Roger Federer (44) und Regisseur Marc Forster (55) unglaubliche 110 Millionen Mal angeschaut.

Auf Instagram gerät die Oscarpreisträgerin mächtig ins Schwärmen. Am Sonntagabend postet Berry einen Beitrag mit mehreren Fotos ihres Ausflugs in die Schweiz. Mal zeigt sich Berry auf den Fotos in Vitznau LU am Vierwaldstättersee, mal in der Luftseilbahn Niederbauen in Emmetten NW.

Für die US-Amerikanerin habe sich mit der Kampagne ein Kreis geschlossen. Regisseur Forster führte sie 2002 zu ihrem historischen Oscar-Gewinn, «nach mehr als 20 Jahren wird unsere gemeinsame Werbung in seinem wunderschönen Heimatland über 100 Millionen Mal aufgerufen».

«Federer ist ein brillanter Mensch»

Besonders ins Schwärmen gerät die Schauspielerin bei der Erwähnung des Maestros: «Danke Roger Federer, dass du ein ebenso brillanter Mensch wie Tennisspieler bist.» Über die Schweiz sagt sie: «Wirklich einer der magischsten Orte der Welt.»

Wie den Kommentaren zu entnehmen ist, dürfte Halle Berry gerne öfter unser Land besuchen kommen. «Du bist immer herzlich willkommen in der Schweiz», schreibt eine Userin unter die Bilder. Ein anderer Nutzer meint: «Die Schweiz fühlt sich wirklich wie ein Traum an. Es ist nicht nur die Landschaft, sondern auch das Gefühl von Frieden und Harmonie. Kein Wunder, dass du gefesselt bist.» Ihre Freude daran, die Schweiz zu erleben, sei absolut ansteckend.

Der neuste Spot ist bereits die fünfte Kampagne von Schweiz Tourismus mit Federer als Markenbotschafter. Halle Berry spielt im Clip eine Schauspielerin, die sich in die Schweiz verliebt hat. Regie führte der Schweizer Filmemacher Marc Forster.

Das sagt der Regisseur zu Berry und Federer

Es sei sein Verdienst gewesen, dass die Oscarpreisträgerin in die Schweiz gekommen ist. Mit seinem Drama «Monster's Ball» holte sich Berry 2002 als erste Afroamerikanerin den Oscar als beste Hauptdarstellerin. «Wir haben seither nie wieder zusammengearbeitet, die Freundschaft blieb aber bestehen. Also habe ich sie angerufen – sie war sofort Feuer und Flamme, weil sie ja noch nie in der Schweiz war.»

Die Chemie mit Roger Federer habe augenblicklich gestimmt: «Sie sind beide sehr bescheiden und auf dem Boden geblieben», schwärmt der Filmemacher. «Ich würde mich freuen, mit ihm in einem meiner Filme zusammenzuarbeiten.» Am liebsten wieder gemeinsam mit Halle Berry: «Dann aber in einer Komödie!»



