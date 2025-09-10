Bereits zum fünften Mal stand Tennis-Legende Roger Federer für Schweiz Tourismus vor der Kamera – schon wieder mit einem Hollywoodstar. Regisseur Marc Forster erklärt, wie er Halle Berry in die Schweiz lotste. Und dass sich Federer gut in einer Komödie machen würde.

«Ich würde mich freuen, mit ihm in einem meiner Filme zusammenzuarbeiten!»

1/7 Was machen Roger Federer und Halle Berry da zusammen auf dem Vierwaldstättersee? Foto: Yves Bachmann

Darum gehts Halle Berry und Roger Federer drehen Werbespot für Schweiz Tourismus

Marc Forster führt Regie und gibt sein Schauspiel-Debüt im Spot

Roger Federer stand zum fünften Mal für eine Schweiz-Tourismus-Kampagne vor der Kamera

Es gibt Filme (oder Werbespots), bei deren Entstehung man nur allzu gern dabei gewesen wäre. Wer hätte nicht nur zu gern Oscarpreisträgerin Halle Berry (59) beim Fondue-Plausch mit Tennis-Legende Roger Federer (44) beobachtet? Genau so passiert ist das allerdings vor etwa drei Monaten beim Dreh für die neuste Herbst-Kampagne von Schweiz Tourismus.

Wer die Schauspielerin in den letzten Monaten auf Social Media verfolgte, merkte, dass Berry im Juni mehrere Tage am Vierwaldstättersee verbrachte – und zwar nicht aus Jux und Tollerei, sondern um die Schweiz international (noch) beliebter zu machen. Entstanden ist daraus «Beautiful Autumn», gedreht wurde unter anderem auf dem Schaufelraddampfer Uri und in der Luftseilbahn Niederbauen.

Regie führte der Schweizer Filmemacher Marc Forster (55) – und gab in der Rolle als verzweifelter Werbefilm-Regisseur direkt sein Schauspieldebüt. «Ich habe allerdings nicht mich selbst dargestellt», erklärt er lachend, als Blick ihn während einer Drehpause erreicht. Das Schauspieldebüt sei gut gelaufen, «obwohl ich mir schon ein bisschen Sorgen um meine Performance gemacht habe». Mit Berry und Federer hätten Forster allerdings zwei Profis zur Seite gestanden, «auf die ich mich konzentrieren konnte. Ich wollte mich nicht zu sehr reinsteigern, was meine eigene Rolle angeht». Seinen Part als Regisseur ging er übrigens genauso gewissenhaft an, verwebte Schweizer Klischees auf selbstironische Weise mit der Schönheit unseres Landes.

«Sind beide sehr bescheiden»

Dass sich Halle Berry in der Schweiz an der Fonduegabel und am Postautosteuer versucht, ist übrigens nicht zuletzt Forsters Verdienst. Für sein Drama «Monster's Ball» holte sie sich 2002 als erste Afroamerikanerin den Oscar als beste Hauptdarstellerin. «Wir haben seither nie wieder zusammengearbeitet, die Freundschaft blieb aber bestehen. Also habe ich sie angerufen – sie war sofort Feuer und Flamme, weil sie ja noch nie in der Schweiz war.» Die Chemie mit Roger Federer habe augenblicklich gestimmt: «Sie sind beide sehr bescheiden und auf dem Boden geblieben», schwärmt der Filmemacher.

Roger Federer stand für die Schweiz-Tourismus-Kampagne bereits zum fünften Mal vor der Kamera; jeweils mit prominenten Co-Stars. Letztes Jahr spannte der Basler mit Hollywood-Bösewicht Mads Mikkelsen (59) zusammen, der barfuss Yoga machte, Bäume umarmte und auf Tannen kletterte. In bester Erinnerung bleibt Fedi-Fans auch der Spot, in der er mit Comedian Trevor Noah (41) in den falschen Zug steigt.

0:52 Dreh mitten im Pendlerverkehr: Federer und Trevor Noah sorgen für Chaos am Zürcher HB

«Dann aber in einer Komödie»

Für Regisseur Forster ist klar: Roger Federer gehört auf die grosse Kinoleinwand. Ist das realistisch? Bei Blick macht er der Tennis-Legende ein Jobangebot: «Ich würde mich freuen, mit ihm in einem meiner Filme zusammenzuarbeiten!» Am liebsten wieder gemeinsam mit Halle Berry: «Dann aber in einer Komödie!»