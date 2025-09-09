DE
Halle Berry wirbt mit Federer für die Schweiz
2:10
Jetzt ist der Spot da:Halle Berry wirbt mit Federer für die Schweiz

Roger Federer zeigt sein Land
Die Schweiz bringt Halle Berry komplett aus dem Konzept

Im neusten Werbesport von Schweiz Tourismus zeigt Roger Federer Halle Berry die Schönheit der Schweiz im Herbst. Der Oscar-Preisträgerin gefällt es offenbar so gut, dass sie komplett ihre Rolle vergisst.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
1/5
Für die neuste Kampagne von Schweiz Tourismus führt Roger Federer die Schauspielerin Halle Berry durch die Schweiz.
Foto: Yves Bachmann
lucien-maurice-esseiva-blick.jpeg
Lucien EsseivaTeamlead People-Desk

Schweiz Tourismus hat am Dienstag, 9. September 2025, eine neue Herbstkampagne lanciert. Im Mittelpunkt steht ein humorvoller Videoclip mit Tennislegende Roger Federer (44) und Hollywoodstar Halle Berry (59), der die Schönheit des Schweizer Herbsts filmisch in Szene setzt.

Der Werbespot mit dem Titel «Beautiful Autumn», wurde vom Schweizer Regisseur Marc Forster (55) produziert und zeigt die beiden Stars in verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln rund um den Vierwaldstättersee, fahren zum Beispiel mit einer kleinen Seilbahn, essen ein Fondue und lassen die Seele baumeln. Halle Berry scheint im Spot von der Schönheit des Schweizer Herbsts dermassen angetan, dass sie beinahe ihr Rolle vergisst und ihr verschiedene Missgeschicke passieren. Natürlich nur für den Werbefilm, in bester Comedy-Manier.

Die globale Kampagne soll den Tourismus ankurbeln

Der neuste Spot ist bereits die fünfte Kampagne von Schweiz Tourismus mit Federer als Markenbotschafter. Die Oscar-Preisträgerin Berry, bekannt aus Filmen wie «Die Another Day» und «X-Men», spielt im Clip eine Schauspielerin, die sich in die Schweiz verliebt hat. Sie versucht geschickt, die Dreharbeiten zu verzögern, um länger bleiben zu können.

André Hefti, CMO von Schweiz Tourismus, betont: «Der Film zeigt die Stärke des Schweizer Herbstes: längere Aufenthalte, höhere Qualität, bewussteres Reisen – die Essenz von Travel Better.» Die Kampagne zielt auf wichtige Märkte wie die USA, Grossbritannien, Deutschland, Indien, Südostasien und Japan ab. 

