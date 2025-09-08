DE
Roger Federer macht gemeinsame Sache mit Halle Berry
Lustige Unterhaltung beim Dreh:Roger Federer macht gemeinsame Sache mit Halle Berry

Darum war der Hollywoodstar in Vitznau LU
Halle Berry macht gemeinsame Sache mit Roger Federer

Schweiz Tourismus setzt erneut auf Starpower: Nach Mads Mikkelsen, Trevor Noah und anderen Hollywood-Grössen wird nun Halle Berry an der Seite von Roger Federer für die Schweiz werben. Erste Teaser-Videos geben Einblicke in die Dreharbeiten der neuen Kampagne.
1/5
Was macht Roger Federer da mit Hollywoodstar Halle Berry?
Foto: Schweiz Tourismus

Darum gehts

  • Halle Berry und Roger Federer werben für Schweiz Tourismus
  • Teaser-Videos geben Einblicke hinter die Kulissen des Werbedrehs
  • Seit 2021 haben vier internationale Stars mit Federer zusammengearbeitet
Schweiz Tourismus überrascht mit einer neuen Werbekampagne, die Hollywood-Glamour in die Alpen bringt. Wie die Organisation am Montag bekannt gibt, wird die Oscar-Preisträgerin Halle Berry (59) an der Seite von Tennis-Legende Roger Federer (44) in den neuesten Herbst-Werbespots auftreten. Diese Zusammenarbeit bestätigt frühere Spekulationen, die aufkamen, als Berry im Juni am Vierwaldstättersee gesichtet wurde.

In zwei kurzen Teaser-Videos geben Berry und Federer Einblicke hinter die Kulissen des Drehs. «Ich bin in der Schweiz. Ratet mal, warum ich hier bin», sagt Berry in einem Clip und fügt hinzu: «Bleibt dran! Ihr werdet es bald herausfinden.» Im zweiten Video sind beide Stars zu sehen, die scherzhaft erwähnen, dass der Dreh nur einen Tag dauere. Ob es sich um eine weltweite Kampagne handelt, will Schweiz Tourismus auf Blick-Anfrage nicht beantworten.

US-Hollywoodstar Halle Berry zeigt heissen Tanz in Hotelzimmer
1:13
Wild im Hotelzimmer:Halle Berry tanzt sich am Vierwaldstättersee frei

Die Schweiz zieht Hollywood an

Die Verpflichtung von Berry für die Schweizer Tourismuskampagne folgt einer Reihe von hochkarätigen internationalen Stars, die in den letzten Jahren mit Federer zusammengearbeitet haben. Im vergangenen Jahr war es der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (59), der in einer Herbstkampagne zu sehen war. 

2023 reiste der Komiker Trevor Noah (41) mit Federer durch die Schweiz, nachdem sie versehentlich den falschen Zug genommen hatten. Besonders bemerkenswert waren die Kampagnen mit Robert De Niro (82, 2021) und Anne Hathaway (42, 2022), die beide auf humorvolle Weise die Schönheit der Schweiz in den Mittelpunkt stellten.

