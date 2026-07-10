Vom Skandalstück im Pariser Schwimmbad Molitor zum Popkultur-Icon zwischen Bond-Girl, Bardot und Beach-Club: Der Bikini erzählt seit 80 Jahren auf knapp bemessenem Stoff Geschichten über Körper, Freiheit und Sommerfantasien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Bikini feiert 2026 sein 80-jähriges Jubiläum mit globaler Aufmerksamkeit

1946 präsentierte Louis Réard den «kleinsten Badeanzug der Welt»

«Dr. No»-Bikini von Ursula Andress erzielte 2001 einen fünfstelligen Auktionspreis

Valeska Jansen

Der Bikini wird 80. Kaum ein Kleidungsstück erzählt so verdichtet von Moralpanik, Popkultur und Körperpolitik wie diese zwei Stoffdreiecke. Am 5. Juli 1946 präsentiert der französische Ingenieur Louis Réard im Pariser Schwimmbad Molitor seinen «kleinsten Badeanzug der Welt» – so knapp, dass sich kein etabliertes Mannequin findet, das ihn tragen will. Stattdessen springt die Nackttänzerin Micheline Bernardini ein und schreibt Modegeschichte: vier kleine Stoffteile, etwas Schnur und ein Skandal, der zum Symbol der Nachkriegsmoderne wird.

Réard nennt seine Kreation «Bikini» – in Anspielung auf das Bikini-Atoll im Pazifik, wo kurz zuvor US-Atomtests stattgefunden haben. Er setzt bewusst auf die doppelte Explosion: nuklear und moralisch. Die Idee: Der Anblick dieses Badeanzugs soll «einschlagen» wie eine Bombe. Tatsächlich reagieren viele empört; in mehreren Ländern wird der Bikini zunächst an Stränden verboten, Modemagazine weigern sich, ihn zu zeigen. Dass die Idee eines geteilten Badeanzugs älter ist, zeigen römische Mosaike aus der Villa Romana del Casale auf Sizilien: Junge Frauen treiben Sport in zweigeteilter Kleidung, die heutigen Bikinis verblüffend ähnelt. Der moderne Bikini von 1946 knüpft also an vergessene Bildwelten an – aber erst die Kombination aus Nachkriegsemanzipation, Freizeitkultur und Kino macht ihn weltweit zum Symbol.

Dank Hollywood wird er zur Ikone

In den 1950er-Jahren wandert der Bikini aus der Nische ins Rampenlicht. 1952 trägt eine 17-jährige Brigitte Bardot in «Manina, la fille sans voiles» einen Bikini am Strand – ein Bild, das sie zur Projektionsfläche für jugendliche Freizügigkeit und mediterrane Lebenslust macht. Parallel taucht der Zweiteiler in Strand- und Teenie-Filmen auf, oft noch als leicht skandalöses Detail. Der eigentliche Durchbruch gelingt 1962: Ursula Andress steigt als Bond-Girl Honey Ryder in «Dr. No» im weissen Gürtel-Bikini aus dem Meer und schreibt so Film- und Modegeschichte. Der Bikini wird zur Chiffre für sexuelle Befreiung, männliche Fantasien und weibliche Selbstinszenierung; Jahrzehnte später zitiert Halle Berry diese Szene im orangefarbenen Zweiteiler – ein bewusstes Remake des Andress-Moments für eine neue Generation.

Sammlerstück und Kultobjekt

Auch abseits von Bond baut Hollywood den Mythos aus: Raquel Welch im Fell-Bikini in «Eine Million Jahre vor unserer Zeit», Bo Derek in «Zehn – Die Traumfrau», später Supermodels wie Claudia Schiffer und Heidi Klum in ikonischen Beach-Shootings – überall wird der Bikini zum visuellen Kurzcode für Sexyness, Jugend, Sommer. Dass der «Dr. No»-Bikini von Ursula Andress 2001 für eine fünfstellige Summe versteigert wird und bei späteren Auktionen sechsstellige Schätzwerte erreicht, zeigt, wie sehr dieser Hauch von Nichts zum Sammlerstück geworden ist.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Von Skandal zu Selbstverständlichkeit

In den 1960er-Jahren kippt die Wahrnehmung: Der Bikini wird im Zuge der sexuellen Revolution, der Antibabypille und einer liberaleren Jugendkultur zunehmend akzeptiert. Was zunächst Provokation war, wird Teil des Massenmarkts, Bademodenhersteller entwickeln Triangel-Tops, Bandeau-Varianten und High-Waist-Schnitte. Kuriositäten wie der brustfreie Monokini bleiben Nische, prägen aber das Bild vom Zweiteiler als Experimentierfeld für Körper und Moralvorstellungen. Gleichzeitig verschieben sich die Diskurse: War der frühe Bikini vor allem Symbol der Entblössung, wird er zum ambivalenten Zeichen zwischen Befreiung und Body-Pressure. Magazine definieren Idealfiguren, feministische Debatten fragen, ob der Bikini Symbol für Selbstbestimmung oder Instrument des «männlichen Blicks» ist.

Jubiläen, Rekorde, Ausstellungen

2026 wird das 80-Jahr-Jubiläum weltweit zum Anlass, die Geschichte des Bikinis neu zu erzählen – in Ausstellungen, Büchern und Marketing-Aktionen. Medien spielen die klassischen Bilder hoch: Micheline Bernardini im Molitor, Brigitte Bardot an der Côte d’Azur, Ursula Andress in Jamaika, Pamela Anderson im roten «Baywatch»-Einteiler als ikonischer Gegenpol zum Zweiteiler. Der Name Réard taucht heute eher in Fussnoten auf, seine Erfindung aber ist längst Teil des kulturellen Gedächtnisses – vom Kinderlexikon bis zur Designgeschichte. Die Anekdote, dass er kein Model fand und deshalb eine Striptease-Tänzerin engagierte, wird zum Lieblingsmotiv, weil sie die Spannung von damals bündelt: zu viel Haut für die Moral, zu wenig Stoff für die Etikette.

80 Jahre nach seiner Premiere ist der Bikini selbstverständlich, zugleich aber weiterhin Projektionsfläche. Er steht auf Strandfotos für Freizeit, auf Social Media für Selfbranding, in Texten für Debatten über Körpernormen, Gender, Sexualität und Sichtbarkeit. Während einige Labels heute bewusst auf «mehr Stoff» setzen oder Alternativen wie sportliche Einteiler und Burkinis betonen, bleibt der klassische Zweiteiler ein Fixpunkt der Bademode.