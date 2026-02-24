Orgasmus-Beichte von Halle Berry

Schauspielerin Halle Berry spricht in einem Podcast offen über ihr Sexleben und stellt klar: Einen Orgasmus vorzutäuschen, um das männliche Ego zu schützen, kommt für sie nicht mehr infrage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Halle Berry (59) spricht offen über Sex und erfüllte Beziehungen

Sie betont, wie wichtig gegenseitige Zufriedenheit im Schlafzimmer ist

Drei gescheiterte Ehen, aktuell glücklich verlobt mit Musiker Van Hunt (55) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Halle Berry (59) hat genug davon, sich im Schlafzimmer zu verstellen. In einer neuen Folge des Podcasts «Sex With Emily» spricht die Oscarpreisträgerin mit Moderatorin Emily Morse unverblümt über das Vortäuschen von Orgasmen. Früher habe sie genau das getan, gibt sie im Gespräch zu.

«Wir mussten so tun, als ob, damit er sich gut dabei fühlt, uns zum Orgasmus gebracht zu haben», sagt die Schauspielerin über frühere Erfahrungen. «Wir mussten sagen, dass wir einen hatten, damit er sich gut fühlt.» Damit stelle man jedoch die Bedürfnisse des Mannes über die eigenen, so Berry.

Halle Berry setzt sich selbst an erste Stelle

Doch damit sei Schluss. «Ich komme zuerst – so, wie du für dich zuerst kommst», stellt Berry klar. Ihrer Ansicht nach verdienen beide Partner eine Erfahrung, die sie gemeinsam geniessen: eine Begegnung, nach der sich beide zufrieden umdrehen und einschlafen können – statt dass einer schnarcht und die andere an die Decke starrt und sich fragt: «Was zum Teufel?»

Die Schauspielerin hat erst vor Kurzem ihre Verlobung mit dem Musiker Van Hunt (55) bestätigt – und scheint damit auch in der Liebe endlich angekommen zu sein. Hinter ihr liegen drei gescheiterte Ehen mit David Justice, Eric Benét und Olivier Martinez. Dem US-Magazin «People» sagte Berry dazu: «Wenn man 54 ist und es ein paar Mal hinter sich hat – dreimal, um genau zu sein – dann weiss man einfach, wann es richtig ist. Weil man weiss, wann es falsch war.»

Dass die Beziehung und auch das Sexleben mit Van Hunt etwas Besonderes ist, machte Berry bereits 2024 in einem Interview mit der französischen Zeitschrift «Marie Claire» deutlich. Die beiden lernten sich 2020 über Hunts Bruder kennen und tauschten sich ein halbes Jahr lang per Nachrichten und übers Telefon aus, bevor sie sich näherkamen. «Es war das erste Mal, dass ich wahnsinnig verliebt war, bevor ich Sex hatte. Das war mir noch nie passiert», verriet sie damals. «Es war magisch, einfach magisch.»