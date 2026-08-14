Mit unerschütterlicher Gelassenheit feiert Halle Berry ihren 60. Geburtstag. Ein Instagram-Post zeigt die Oscar-Preisträgerin völlig unbeeindruckt – und mit einer unmissverständlichen Absage an gesellschaftliche Erwartungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Halle Berry feiert 60. Geburtstag mit Instagram-Post und starkem Statement

Foto zeigt sie im Seidenkimono, geniesst Schoggi-Erdbeeren, Caption provokant

500'000 Likes in wenigen Stunden, Promis und Fans begeistert

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Anlässlich ihres 60. Ehrentags teilt Hollywoodstar Halle Berry auf ihrem Instagram-Kanal eine Reihe von Bildern, die die Blicke Zehntausender auf sich zieht – und ein klares Statement setzt.

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Das Foto zeigt die Jubilarin in entspannter, aber ausdrucksstarker Attitüde: Bekleidet mit einem transparenten Seidenkimono im roten Blumenmuster und tiefem Spitze-Dekolleté, geniesst sie mit dunkler Sonnenbrille, gewelltem Haar und edlem Schmuck Schoggi-Erdbeeren. Die Bildunterschrift bringt ihre Haltung perfekt auf den Punkt: «Today....don’t give a f*ck!» («Heute ist mir alles scheissegal!») – eine erfrischend ehrliche Absage an starre Erwartungshaltungen rund ums Älterwerden.

1:13 Wild im Hotelzimmer: Halle Berry tanzt sich am Vierwaldstättersee frei

«Wunderschön!»

Die Netzgemeinde feierte den Beitrag ausgelassen. Innerhalb weniger Stunden markierten knapp eine halbe Million Menschen das Bild mit einem Herz, darunter auch Prominente wie Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel (58). In den Kommentaren entlädt sich eine Welle der Begeisterung: Schauspielkollegin Elise Neal (60) schickt Herz- und Rosen-Emojis, ein anderer User jubelt mit einem knappen «Yasssssssssss», andere Follower fassen das Foto schlicht mit «wunderschön!» zusammen – gerahmt von Unmengen an Feuer- und Herz-Emojis.

Halle Berry beweist mit diesem Auftritt einmal mehr, dass man auch mit 60 Jahren keine Lust auf gesellschaftliche Vorgaben haben muss. Ein Jubiläum ganz nach ihren eigenen Regeln: selbstbewusst – und unverschämt cool wie eh und je.