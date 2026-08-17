Die Schauspielerin Halle Berry teilt auf Instagram Bilder, die ihre Fans staunen lassen. Ihr Geheimnis? Regelmässiger Sport und ein Leben ohne Zucker, seit bei ihr Diabetes diagnostiziert wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Halle Berry feiert ihren 60. Geburtstag mit Instagram-Fotos in Bikini

Fans staunen über ihr jugendliches Aussehen trotz ihres Alters

Seit Diabetes-Diagnose mit 22: Verzicht auf Zucker für Gesundheit

Saskia Schär Redaktorin People

Personen, die unter dem Sternzeichen des Löwen geboren sind, werden oft charismatisch und selbstbewusst, grosszügig und herzlich sowie optimistisch und lebensfroh beschrieben. All das trifft auch auf Schauspielerin Halle Berry zu. Sie wurde vor wenigen Tagen 60 Jahre alt und feiert sich selbst, das Leben und die «Löwen-Saison» mit zahlreichen Schnappschüssen auf Instagram.

1:13 Wild im Hotelzimmer: Halle Berry tanzt sich am Vierwaldstättersee frei

«Ich glaube, dieses kleine Leben gefällt mir! Der Geburtstag ist vorbei, aber es ist immer noch Leo-Season», schreibt sie zu einer Reihe von Fotos, die sie wahlweise am Pool, am Strand oder auch auf der Terrasse zeigen. Auch wenn die Fotos sofort Ferienstimmung aufkommen lassen, ist es ein anderer Post, der die Fans begeistert.

Dieser ist mit den Worten «Nichts ist schwarz & weiss» beschriftet und zeigt die Oscar-Preisträgerin in einem Bikini in eben diesen Farben. Dass die Frau darin tatsächlich bereits 60 Lenze auf dem Buckel hat, können ihre Follower dabei kaum glauben. «Du siehst besser aus als ich, und ich bin 39», «Nie im Leben ist sie 60», «Du kannst mich nicht davon überzeugen, dass sie 60 ist» oder «Ich hätte nie gedacht, dass du nur annähernd so alt bist. Du siehst so jung und schön aus», sind nur einige der Kommentare, die unter dem Post zu lesen sind.

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«Zucker ist mein Feind»

Hinter ihrem tollen Aussehen stecken nicht nur regelmässige Sporteinheiten, sondern auch der komplette Verzicht auf Zucker. Letzteres jedoch nicht (nur) aus ästhetischen, sondern aus gesundheitlichen Gründen: Bei der Schauspielerin wurde bereits im Alter von 22 Jahren Diabetes diagnostiziert, weshalb sie seither rigoros auf Zucker verzichtet. «Zucker ist mein Feind», erklärte sie beispielsweise 2024 gegenüber «Marie Claire».

«Ich glaube, meine Ernährung ist grösstenteils dafür verantwortlich, dass mein Altersprozess verlangsamt wird», meinte sie einst auf Instagram. Kalorien zählen sei aber nichts für sie, und auch von der Zahl auf der Waage lässt sie sich nicht beeinflussen. «Solange ich mich in meinem Körper gut fühle, ist es doch egal, was ich auf die Waage bringe. Für mich geht es darum, sich wohlzufühlen. Deshalb wiege ich mich auch nicht.»