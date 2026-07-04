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«JusT&T Married»
Taylor Swift und Travis Kelce sagen Ja

Taylor Swift und Travis Kelce haben Ja gesagt. Adam Sandler traute das Superstar-Paar – ein Stelldichein von Stars machte Manhattan zur Promi-Meile. Das Brautkleid? Weiterhin ein Geheimnis.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Vor drei Jahren begann ihre Liebe, jetzt ist diese mit der Hochzeit offiziell.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Taylor Swift und Travis Kelce heiraten im Madison Square Garden in New York
  • Adam Sandler überrascht als humorvoller Trauredner für das Promi-Paar
  • Rund 1000 Gäste, darunter Stars wie Jennifer Lopez und Ed Sheeran
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Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Sie hat Ja gesagt: Pop-Ikone Taylor Swift (36) und NFL-Superstar Travis Kelce (36) sind jetzt offiziell Mann und Frau.

Am Freitagabend gaben sich die beiden im legendären Madison Square Garden in New York vor rund 1000 Gästen das Eheversprechen – ein Spektakel zwischen Märchen und Mega-Show.

Trotz Tiefgarage, blickdichten Zelten, Handyverbot, Verschwiegenheitserklärungen für alle Gäste und Versuchen des Paars, seine Trauung hermetisch abzuriegeln – das zog erst recht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich.

Manhatten im Ausnahmezustand

Schnell sickerte durch, dass ausgerechnet er fürden überraschendsten Moment sorgte: Comedy-Star Adam Sandler (59) führte als Trauredner durch die Zeremonie – und machte das Paar mit viel Herz und einer Prise Humor offiziell zu Eheleuten.

Schon Stunden vor Beginn wurde Manhattan zur Promi-Meile: Schwarze SUVs, Blitzlichtgewitter, kreischende Fans hinter Absperrungen.

Die Gästeliste liest sich wie ein roter Teppich der Superlative: Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Jimmy Fallon, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Hugh Grant – dazu NFL-Grössen und enge Freunde des Paares. Insgesamt rund 1000 geladene Gäste.

Familie statt Show-Truppe

Auffällig: Trotz A-List-Gästeliste und Millionen-Location setzte das Paar bei der Zeremonie selbst bewusst auf Familie statt Glamour.

Swift und Kelce verzichteten auf eine klassische grosse Hochzeitsgesellschaft und beschränkten sich auf je einen Trauzeugen aus der eigenen Familie: Taylors Bruder Austin stand ihr als «Man of Honor» zur Seite, während Travis' Bruder Jason die Rolle des Best Man übernahm.

Brautkleid-Geheimnis

Zunächst veröffentlichte auch weder sie noch er ein offizielles Hochzeits-Föteli, das Braut und Bräutigam zeigte. Über Swifts Brautkleid wird weiter gerätselt.

Laut US-Medien trug Taylor Swift eine massgeschneiderte Haute-Couture-Robe von Dior – entworfen vom neuen Kreativdirektor Jonathan Anderson. Offizielle Ganzkörperfotos der Braut wurden bislang jedoch nicht veröffentlicht.

Insider berichten, das Kleid sei von Elizabeth Taylor inspiriert gewesen – Swift habe sich beim Dreh ihres Songs «Elizabeth Taylor» so intensiv mit alten Fotos der Filmikone beschäftigt, dass sie von deren Stil fasziniert war.

Der grosse Moment

Nach dem Ja-Wort dann der Gänsehaut-Augenblick für Fans: Auf den riesigen Screens im Madison Square Garden erschien die Botschaft «JusT&T Married» – ein Wortspiel, das die Arena zum Beben brachte.

Draussen jubelten Fans, drinnen feierte die Elite aus Musik, Film und Sport bis tief in die Nacht.

Eine Liebesgeschichte, die 2023 begann – und jetzt ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht: Aus dem Pop-Phänomen und dem Football-Helden ist ein Ehepaar geworden.

Prenup?

Zu einem möglichen Ehevertrag gibt es keine Details.

Das Promi-Portal TMZ berichtete vor der Hochzeit, dass aufgrund des enormen Vermögens beider ein Prenup als praktisch sicher gelte.

Taylor Swifts Vermögen wird auf rund 2 Milliarden Dollar geschätzt, Travis Kelces auf rund 90 Millionen Dollar.

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