Ob das in Grossbritannien Anklang findet? Nach dem Zerwürfnis von Brooklyn Beckham mit seinen Eltern hat der Sohn von David und Victoria Beckham seinen Schwiegervater hochleben lassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brooklyn Beckham ehrt Schwiegervater Nelson Peltz (84) öffentlich auf Instagram

Fehlender Besuch beim 50. Geburtstag von Vater David Beckham 2025 sorgt für Aufsehen

Brooklyn warf Eltern im Januar 2026 vor, seine Ehe sabotieren zu wollen

Nach den öffentlichen Vorwürfen von Brooklyn Beckham (27) gegen seine Eltern wirkt eine neue Story des Sohnes von David (51) und Victoria Beckham (52) bei Instagram wie ein Seitenhieb. Brooklyn, der seit April 2022 mit seiner Partnerin Nicola (31) verheiratet ist, hat seinen Schwiegervater zu dessen Geburtstag hochleben lassen. Die Feier zum 50. Geburtstag seines eigenen Vaters hat er im vergangenen Jahr nicht besucht.

«Alles Gute zum Geburtstag, Nelson», schreibt Brooklyn Beckham in der Story zu einem gemeinsamen Foto an Nelson Peltz (84) gerichtet. Weiter ehrt er den Milliardär und Vater von Nicola mit den Worten: «Ich liebe dich so sehr. Ich bin so glücklich darüber, dass ich dich heute feiern konnte. Danke, dass du der beste Schwiegervater bist.»

Das wäre nur halb so nennenswert, hätte der älteste Beckham-Spross nicht beim 50. Geburtstag seines Vaters David Beckham im vergangenen Jahr gefehlt. Auch auf Instagram widmete er ihm keine liebevollen Zeilen, kein gemeinsames Foto.

Was ist bei den Beckhams passiert?

Die Hochzeit von Brooklyn und Nicola gilt nach zahlreichen Medienberichten als einer der Auslöser für einen seit Jahren schwelenden Streit zwischen Brooklyn Beckham und seiner Familie. Im Januar 2026 hatte er öffentlich mit seinen Eltern abgerechnet. Ebenfalls in seinen Storys bei Instagram hatte der älteste Sohn des Paares schwere Anschuldigungen gegen Victoria und David Beckham erhoben. Er behauptete unter anderem, dass sie über einen langen Zeitraum gezielt seine Beziehung mit seiner Ehefrau zerstören wollten.

Er habe «jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Angelegenheiten privat zu halten», schrieb Brooklyn Beckham damals. Leider seien seine Eltern weiter an die Presse gegangen und daher habe er keine andere Wahl, als selbst zu sprechen. Er machte unmissverständlich klar: «Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.»

«Für die Kameras inszeniert»

Brooklyn Beckham, der mit seiner Frau in Los Angeles wohnt, möchte mit seiner Familie in Grossbritannien nichts zu tun haben, auch nicht in ihren Stories erwähnt werden, wie er ihnen deutlich klar gemacht hat. Seine Familie hingegen will ihn nicht loslassen. So posteten sowohl David als auch Victoria Beckham zum britischen Vatertag vergangene Woche gemeinsame Familienbilder, auf denen auch Brooklyn zu sehen ist.

Wenige Tage zuvor war Schwester Harper (14) dabei fotografiert worden, wie sie einen Brief am Haus ihres Bruders und ihrer Schwägerin einwarf. Ein Sprecher des Paares nannte dies «für die Kameras inszeniert».