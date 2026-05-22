Bei einem Auftritt in der NDR-Show «deep und deutlich» hat Reality-TV-Star Lisa Straube über den Tod ihres kleinen Sohnes gesprochen: «Ich habe nur noch geschrien», erzählte sie über den schrecklichen Moment.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lisa Straube und Furkan Akkaya sprechen offen über plötzlichen Kindstod 2026

Ihr Sohn Xavi (vier Monate alt) starb im Februar 2026 unerwartet

Sohn Emilio, geboren Oktober 2024, hilft Familie beim Umgang mit Verlust

Sophie Ofer Redaktorin People

Lisa Straube (25) und Furkan «Akka» Akkaya (26) haben in der NDR-Show «deep und deutlich» über den Verlust ihres kleinen Sohnes gesprochen. Im Februar 2026 war Xavi mit nur vier Monaten an plötzlichem Kindstod gestorben.

In der Show spricht Straube offen über den schrecklichen Moment und erklärt, wie sie und ihr Mann ihre Trauer verarbeiten.

«Es wurde alles schwarz»

Straube erinnerte sich in der Show an den Moment, in dem es geschah: «Wir waren sehr früh wach. Die Kinder haben noch geschlafen. Ich meinte zu Akka: Hol du schon mal Xavi.» Ihr Ehemann sei dann aber allein gekommen: «Er hat die Wohnzimmertür aufgemacht. Er hat durch mich hindurchgeguckt und gesagt: ‹Xavi ist tot.›» Sie wollte das zunächst nicht glauben: «Es war, als ob mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen hat. Es wurde alles schwarz. Innerlich habe ich gespürt: Er hat recht.»

Am Babybett habe sie dann direkt gesehen: «Das ist nicht mein Kind. Ich habe ihn nicht erkannt. Das war nur eine Hülle. Ich habe gemerkt, mein Baby ist nicht mehr da.» Sie fügte hinzu: «Ich habe ihn genommen und bin auf die Strasse gerannt. Ich habe mich vor unser Haus gelegt und nur noch geschrien.»

«Wir trauern auf so krass unterschiedliche Art und Weise»

Ihr Ehemann sagte bei «deep und deutlich»: «Es war die schwierigste Zeit für mich, auch weil ich der Letzte war, der ihn gesehen hat und der Erste, der ihn entdeckt hat. Es hat mich so zerfressen.» Sie hätten diese Phasen, «in denen wir in diesem tiefen Loch stecken. Und wenn Akka darinsteckt, ist es auch für mich schwer, weil ich weiss: Er ist nicht schuld, aber es tut mir weh», erklärt Straube.

«Wir trauern auf so krass unterschiedliche Art und Weise, dass es zu Hause gar nicht harmonisch aussehen kann», so Straube darüber, wie sie mit dem Verlust fertigwerden. «Wir haben uns Dinge an den Kopf geworfen, haben uns beide fertig gemacht. Aus Wut, aus Trauer. Du hast nichts, woran du es rauslassen kannst. Und du hast ein anderes Kind, für das du funktionieren musst.»

Ihr älterer Sohn Emilio sei der Hauptgrund, «der uns jedes Mal wieder zurück auf den Boden gebracht hat. Wir haben uns gesagt: Wir haben Xavi schon verloren, wir verlieren jetzt nicht auch noch unsere Familie.» Die Erinnerungen würden nie verschwinden, «es wird immer schlimm sein», sagte sie in der NDR-Show. «Aber du lernst, damit zu leben. (...) Ohne Emilio könnte ich es nicht. Er hat mein Leben gerettet.»

Das ältere Kind von Straube und Akkaya, die durch die Realityshow «Temptation Island VIP» bekannt geworden sind, kam im Oktober 2024 zur Welt. Kurz zuvor hatten die beiden geheiratet.