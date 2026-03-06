Lisa Straube erstattet nach Tod ihres Sohnes Anzeige

Anfang Februar verloren Lisa Straube und Furkan Akkaya ihren vier Monate alten Sohn. Neben Anteilnahme erreichten sie auch üble Hasskommentare. Jetzt wehrt sich die 25-Jährige juristisch gegen die verbalen Angriffe auf ihr verstorbenes Kind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lisa Straube zeigt nach Hasskommentaren zum Tod ihres Sohnes Xavi an

Verfasser beleidigten den verstorbenen Xavi, Straube fordert Gerechtigkeit vor Gericht

Xavi verstarb im Februar 2026 an plötzlichem Kindstod (SIDS) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lisa Straube (25) zieht nach dem plötzlichen Tod ihres viermonatigen Sohnes Xavi juristische Konsequenzen: Wie die Influencerin der «Bild»-Zeitung bestätigte, hat sie mehrere Anzeigen gegen Verfasser von Hasskommentaren im Netz bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

Verbale Angriffe auf verstorbenen Sohn

Besonders schmerzhaft und belastend empfindet die 25-Jährige jene verbalen Angriffe, die sich nicht gegen sie selbst, sondern direkt gegen ihr verstorbenes Kind richten. «Besonders diejenigen, die unser totes Kind mit dem Abscheulichsten beleidigt haben, will ich vor Gericht in die Augen sehen», erklärte Straube im Gespräch mit der Zeitung entschlossen. Für die junge Mutter ist dieser Schritt eine Frage des Prinzips und des Respekts vor dem Verstorbenen: «Da geht es um die Würde meines Babys - und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Für Xavi.»

Mehr zu Lisa Straube «Wie soll ich das überleben?» Reality-Star Lisa Straube verliert vier Monate alten Sohn Xavi

Die Entscheidung, den schweren Verlust ihres Kindes überhaupt so zeitnah öffentlich zu machen, trafen Lisa Straube und ihr Ehemann Furkan «Akka» Akkaya (geboren 2001) ganz bewusst, obwohl sie sich der potenziellen Risiken in den sozialen Medien bewusst waren. Auf der Plattform Instagram erläuterte sie ihren zahlreichen Followern die Hintergründe für diesen Schritt: «Wir teilen unser Leben und immer wiederkehrende Fragen wie ‹Wo ist Xavi?› hätten uns noch mehr zerrissen.» Das Paar wollte durch die Transparenz verhindern, in einer Phase tiefster Trauer ständig mit schmerzhaften Nachfragen zum Verbleib des Kindes konfrontiert zu werden.

Sohn starb an plötzlichem Kindstod

Lisa Straube hatte Anfang Februar öffentlich bekannt gegeben, dass ihr kleiner Sohn verstorben sei. Als Ursache wurde der plötzliche Kindstod (SIDS) identifiziert - ein Schicksalsschlag, der Familien vollkommen unvorbereitet traf. Trotz einer Welle der Anteilnahme sahen sich die Eltern offenbar zeitgleich mit massiven Anfeindungen und falschen Vorwürfen in den sozialen Netzwerken konfrontiert. Kurz nach der Bekanntgabe stellte die Influencerin ihr Instagram-Profil auch auf privat.

Dennoch halten die Eltern an einem tröstlichen Gedanken fest: «Wir wissen, dass unser kleiner Hase von oben auf uns und seinen Bruder aufpasst.»

Straube und Akkaya wurden im Oktober 2024 erstmals Eltern eines Sohnes namens Emilio. Mitte 2025 machten sie bekannt, dass sie erneut Eltern werden. Die beiden hatten sich 2023 durch die Realityshow «Temptation Island VIP» kennengelernt und heirateten im Juni 2024.