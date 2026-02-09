DE
«Wie soll ich das überleben?»
Reality-Star Lisa Straube verliert vier Monate alten Sohn Xavi

Lisa Straube und Furkan Akkaya durchleben gerade ihren «schlimmsten Albtraum»: Der gemeinsame Sohn Xavi ist plötzlich verstorben. Er wurde nur vier Monate alt.
Publiziert: vor 19 Minuten
Lisa Straube und Furkan Akkaya waren im Oktober 2024 erstmals Eltern geworden, nur ein Jahr später folgte Sohn Xavi.
Darum gehts

  • Lisa Straubes Baby Xavi, vier Monate alt, starb plötzlich am Morgen
  • Die Familie steht unter Schock und bittet um Ruhe und Verständnis
  • Erstes Kind Emilio wurde im Oktober 2024 geboren, zweites Mitte 2025
Saskia Schär und SpotOn

Der Reality-Star Lisa Straube (25) muss einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften. Wie die 25-Jährige in mehreren Beiträgen auf Instagram mitgeteilt hat, ist ihr zweites Kind im Alter von nur vier Monaten völlig überraschend verstorben. Ihr Sohn Xavi, den sie gemeinsam mit Furkan «Akka» Akkaya hat, sei «heute morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen», heisst es in einem schwarzen Textfeld, das Straube in einer Story gepostet hat.

Sowohl sie als auch der Vater des Kindes befinden sich «im kompletten Schockzustand» und bitten Fans als auch Bekannte darum, ihre Familie vorerst in Ruhe zu lassen. Zum gegebenen Zeitpunkt würden sie sich dann mit weiteren Informationen zu Wort melden.

Straube hatte neben diesem Text unter anderem ein kurzes Video in Schwarzweiss gepostet, in dem ihr Partner den gemeinsamen seinen Sohn noch auf dem Arm hält und ihm liebevoll Küsse gibt. Zu einem weiteren Bild ihres Kindes brachte sie ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck: «Wie soll ich das überleben, wie schafft man das?», fragt sie sich angesichts ihres «schlimmsten Albtraums», der gerade Realität geworden sei. In ihrem bislang letzten Post zu der Tragödie verriet Straube, dass am Vortag «noch alles gut» gewesen sei.

Geburt von Kind Nummer zwei bereitete ihr Sorgen

Lisa Straube und Furkan Akkaya waren im Oktober 2024 erstmals Eltern eines Sohnes namens Emilio geworden. Mitte 2025 erzählte sie dann stolz, wenn auch etwas überrascht, erneut ein Kind zu erwarten.

In ihrer zweiten Schwangerschaft hatte sie mit Komplikationen zu kämpfen, musste ins Krankenhaus, da ihr eine Früh- respektive Fehlgeburt drohte. «Alles, was uns bleibt, ist beten und hoffen» schrieb sie während ihrer Schwangerschaft auf Instagram. Um so glücklicher war sie, als sie dann ihren kleinen Jungen im vergangenen September in die Arme schliessen konnte. 

«Eine Liebe, die grösser ist als alles andere»

Zu Weihnachten widmete sie ihren beiden Söhnen einen Instagram-Post und nannte sie dort ihre «wertvollsten Geschenke, die mir Gott geschickt hat». Ihre Kinder hätten ihr Leben «heller gemacht und mir eine Liebe gezeigt, die grösser ist als alles andere».

