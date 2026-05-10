Der 19-jährige Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner wurde am Samstag leblos in der Isar bei München entdeckt. Die Polizei ermittelt, Hinweise auf ein Verbrechen gibt es derzeit nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lara Joy Körners Sohn Remo (19) tot in Isar gefunden

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, Ermittlungen zur Todesursache laufen

Leiche Samstag 9.45 Uhr bei Ludwigsbrücke entdeckt und identifiziert

Johannes Hillig Redaktor News

Ein tragisches Unglück erschüttert die Familie der Schauspielerin Lara Joy Körner (47): Ihr Sohn Remo Aimé Pollert ist tot. Der 19-Jährige wurde am Samstagmorgen leblos in der Isar gefunden.

Passanten entdeckten den Körper des jungen Mannes gegen 9.45 Uhr auf Höhe der Ludwigsbrücke und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Polizei und Feuerwehr bargen die Leiche aus dem Wasser. Wie «Bild» berichtet, durchsuchten die Beamten die Kleidung des Verstorbenen und identifizierten ihn als Remo Pollert. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

«Wir sind fassungslos»

Die Ermittlungen zur Todesursache hat das Kommissariat 12 in München übernommen, die Leiche wurde in die Rechtsmedizin überführt. Remo war eines von drei Kindern der bekannten Schauspielerin Lara Joy Körner, die durch TV-Produktionen wie Rosamunde-Pilcher-Filme und Krimiserien berühmt wurde.

Ihre Mutter Diana Körner (81), ebenfalls eine bekannte Schauspielerin («Liebling Kreuzberg»), zeigte sich im Gespräch mit «Bild» tief erschüttert: «Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen.»



