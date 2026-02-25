Die Familie von Hollywood-Star Martin Short ist in tiefer Trauer: Seine älteste Tochter Katherine ist im Alter von nur 42 Jahren in Los Angeles gestorben. Die Sozialarbeiterin hinterlässt eine Familie, die bereits schwere Verluste verkraften musste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Martin Shorts Tochter Katherine (42) starb in Los Angeles durch Suizid

Katherine engagierte sich für psychische Gesundheit bei «Bring Change 2 Mind»

Martin Shorts Ehefrau Nancy Dolman starb 2010 an Eierstockkrebs War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Hollywood-Star Martin Short (75) muss den wohl schwersten Verlust seines Lebens verkraften: Seine älteste Tochter Katherine Hartley Short ist am Montag in Los Angeles gestorben. Sie wurde nur 42 Jahre alt. Laut «TMZ» starb sie durch eine selbst zugefügte Schussverletzung.

«Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short», liess Shorts Sprecher in einem Statement mitteilen. «Die Familie Short ist am Boden zerstört über diesen Verlust und bittet um Privatsphäre in dieser Zeit. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte.»

Hier findest du Hilfe Beobachtest du eine Suchttendenz bei dir oder Angehörigen? Die folgenden Stellen bieten Hilfe: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand

Telefon 143 oder www.143.ch Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche)

Telefon 147 oder www.147.ch Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen

Telefon +41 61 325 51 00 oder www.upk.ch Radix – Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte

www.spielsucht-radix.ch Zürcher Institut für klinische Sexologie & Sexualtherapie

www.ziss.ch Sucht Schweiz

www.suchtschweiz.ch Zistig.ch

www.zistig.ch Oder wende dich an die nächste Psychiatrische Klinik für Jugendliche oder Erwachsene. Beobachtest du eine Suchttendenz bei dir oder Angehörigen? Die folgenden Stellen bieten Hilfe: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand

Telefon 143 oder www.143.ch Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche)

Telefon 147 oder www.147.ch Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen

Telefon +41 61 325 51 00 oder www.upk.ch Radix – Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte

www.spielsucht-radix.ch Zürcher Institut für klinische Sexologie & Sexualtherapie

www.ziss.ch Sucht Schweiz

www.suchtschweiz.ch Zistig.ch

www.zistig.ch Oder wende dich an die nächste Psychiatrische Klinik für Jugendliche oder Erwachsene. Mehr

Katherine Elizabeth Short war das älteste von drei Kindern, die der «Only Murders in the Building»-Star und seine verstorbene Ehefrau Nancy Dolman (1951-2010) adoptiert hatten. Statt ins Rampenlicht zu treten, widmete sich Katherine der Sozialarbeit. Sie engagierte sich bei der Organisation «Bring Change 2 Mind», die sich für den Abbau von Stigmata rund um psychische Erkrankungen einsetzt.

Eine Familie, die bereits schwer geprüft wurde

Für die Shorts ist es nicht der erste erschütternde Verlust. Katherines Mutter, die Schauspielerin Nancy Dolman, starb 2010 an Eierstockkrebs. Martin Short sprach damals gegenüber dem «Guardian» offen über die schwere Zeit: «Es waren harte zwei Jahre für meine Kinder. Das ist das Thema im Leben, das wir verdrängen - dass es uns oder unseren Liebsten jemals passieren wird.»

In einem weiteren Interview sagte der Komiker damals über den Verlust seiner Frau: «Es war natürlich absolut schrecklich und so traurig wie nur irgendetwas. Ich will euch sagen, was ich damals zu meinen Kindern gesagt habe: ‹Ich glaube, Mama ist in unsere Seelen gezoomt.›»