Chryssanthi Kavazi und Tom Beck werden erneut Eltern. Verkündet haben es die beiden aus dem Griechenland-Urlaub heraus mit süssen Bildern aus dem Meer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chryssanthi Kavazi (37) und Tom Beck (48) erwarten ihr drittes Kind

Das Paar hat bereits zwei Kinder, geboren 2019 und 2024

Kavazi bleibt bei «GZSZ» bis zur Babypause, startet Mitte August erneut

Saskia Schär Redaktorin People

Die «GZSZ»-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (37) und der Schauspieler und Musiker Tom Beck (48) erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Das Paar hat die Schwangerschaft am Wochenende auf Instagram öffentlich gemacht. Dies während des gemeinsamen Familienurlaubs in Griechenland.

Passend dazu sind die Bilder im Meer entstanden: Kavazi steht im Wasser, ihr Partner kniet vor ihr und küsst den Babybauch. Dazu schrieben sie schlicht: «Growing Love», also so viel wie «wachsende Liebe». Auf einem weiteren Schnappschuss ist ihr bereits erkennbarer Babybauch mit zahlreichen Muscheln verziert. Ein Werk ihrer sechs- und zweijährigen Kinder?

Unter dem Post sammelten sich innert kürzester Zeit Tausende Glückwünsche von Fans, Freunden sowie Kolleginnen und Kollegen. «Juhuuuu wieder Tante! Wir freuen uns alle so, so sehr für euch und die Kids», meint Valentina Pahde (31), die einst ebenfalls in der Serie zu sehen war. Felix von Jascheroff, der bei «GZSZ» Kavazis Ehemann spielt und die Soap nach 25 Jahren im nächsten Jahr verlassen wird, schreibt: «Maus, warte mal ... Was? Glückwunsch an euch ... geniesst es ...».

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Und auch aus der Schweiz erreichen das Schauspielerpaar Glückwünsche. «Uiiiii wie cool! Das freut mich ganz fest!!! Das neue Haus wird mit Leben gefüllt», kommentiert Christina Hänni (36).

«Unser Glück könnte kaum grösser sein»

Die werdende Mutter selbst fasst die erneute Schwangerschaft gegenüber RTL knapp zusammen: «Unser Glück könnte kaum grösser sein – wir freuen uns riesig auf unseren Familienzuwachs.» Das Paar ist seit 2018 verheiratet, 2019 kamen ein Sohn und 2024 eine Tochter dazu.

Bei «GZSZ» gehört Kavazi seit 2017 zum Ensemble. Eine sofortige Auszeit bedeutet die Schwangerschaft nicht, wie es in einer Mitteilung des Senders heisst. Nach dem Familienurlaub steht die 37-Jährige demnach ab Mitte August wieder vor der Kamera. «Sie wird weiterhin für ‹Gute Zeiten, schlechte Zeiten› drehen und noch viele Monate in ihrer Rolle als Laura Bachmann zu sehen sein, bevor sie in ihre Babypause startet.»

Neben der Serie beschäftigt die Wahl-Berlinerin ein zweites Projekt. Mit KAVAZI führt sie ihr eigenes Modelabel, das im Oktober eine neue Kollektion herausbringt.