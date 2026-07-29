GZSZ-Star Niklas Osterloh und seine Frau Tini haben sich nach neun Jahren Ehe getrennt. In einer Erklärung betont das Paar, die gemeinsamen Kinder seien ihr Fokus. Die Entscheidung sei ihnen schwer gefallen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Niklas Osterloh und Tini trennen sich nach neun Jahren Ehe

2015 am «GZSZ»-Set kennengelernt, 2017 Hochzeit in Dänemark

Zwei gemeinsame Töchter, Osterloh bleibt in Babelsberg

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach neun Jahren Ehe gehen GZSZ-Star Niklas Osterloh (37) und seine Frau Tini getrennte Wege. Gestern Dienstag gab das Paar in einem gemeinsamen Instagram-Post das Ende ihrer Beziehung bekannt. «Tini und ich haben uns dazu entschieden, als Paar getrennte Wege zu gehen. Diese Entscheidung ist uns beiden nicht leichtgefallen. Unsere Kinder werden uns für immer miteinander verbinden. Sie sind das Wichtigste in unserem Leben, und wir werden alles dafür tun, ihnen weiterhin ein liebevolles, stabiles und unbeschwertes Umfeld zu geben», schrieb der Schauspieler in dem emotionalen Statement.

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Kennengelernt hatten sich Niklas Osterloh und Tini 2015 am Set der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», wo Tini als Maskenbildnerin arbeitete und den Schauspieler schminkte. Es funkte schnell zwischen den beiden, und 2017 folgte die Hochzeit in Dänemark. Gemeinsam zog das Paar zwei Töchter gross. Auch nach der Trennung bleibt Osterloh in Babelsberg, unweit des Drehorts der beliebten Fernsehserie.

Von den Fans bekommt der «GZSZ»-Star in den Kommentaren auf Instagram, wo er 120.000 Follower hat, viel Unterstützung. «Alles Liebe und Gute weiterhin für euch», heisst es dort von etlichen Usern. Eine andere Followerin wünschte Niklas Osterloh «viel Kraft», um sein neues Leben für sich und die Kinder schön zu gestalten.

«Versuche, es nicht als Strafe zu sehen»

Doch die Ehe war nicht nur von glücklichen Momenten geprägt. Im Sommer 2020 musste das Paar eine Fehlgeburt verkraften. Tini äusserte sich danach dennoch hoffnungsvoll: «Ich versuche, es als Chance und nicht als Strafe zu sehen. In unserem Fall hat sich unsere Ehe weiterentwickelt und uns ist wieder ganz deutlich geworden, was uns im Leben wirklich wichtig ist.»

Osterloh verkörpert seit 2016 die Rolle von Paul Wiedmann bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Auch in anderen TV-Serien wie «Rote Rosen», «WaPo Duisburg» oder «Notruf Hafenkante» war der Schauspieler, der seit 2008 regelmässig bei Film- und Fernsehproduktionen mitwirkt, schon zu sehen.