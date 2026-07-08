«GZSZ»-Legende kehrt nach 27 Jahren zurück

Fast drei Jahrzehnte nach seinem Abschied kehrt einer der grössten «GZSZ»-Lieblinge zurück: Oli.P steht wieder für die Kult-Soap vor der Kamera. RTL verspricht emotionale Momente – hält aber noch ein wichtiges Detail geheim.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oli.P kehrt nach 27 Jahren zu «GZSZ» zurück, Drehstart heute

RTL hält Rolle von Oli.P geheim, verspricht emotionale Highlights

Comeback-Folgen ab Herbst 2026 auf RTL, vorher auf RTL+ verfügbar

Fynn Müller People-Redaktor

Was für eine TV-Überraschung! RTL holt einen der grössten Kultstars der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Geschichte zurück: Oli.P (47) steht nach 27 Jahren wieder für die Daily vor der Kamera.

RTL macht das Comeback offiziell: Oliver Petszokat (47), besser bekannt als Oli.P, dreht wieder für «GZSZ». Seit heute, dem 8. Juli 2026, steht der Sänger und Schauspieler für drei Drehtage in Potsdam-Babelsberg vor der Kamera. Dazu kommt ein Aussendreh.

Für den 47-Jährigen ist es die Rückkehr an den Ort, an dem seine Karriere begann. Als Ricky Marquardt wurde er 1998 und 1999 über Nacht zum Teenie-Schwarm. Im selben Jahr landete er mit seinem Cover von «Flugzeuge im Bauch» auch musikalisch einen Riesenhit.

Wird Oli.P erneut zu Ricky?

Noch hält RTL allerdings geheim, in welcher Rolle Oli.P zurückkehrt. Ob er erneut Ricky Marquardt spielt oder als neue Figur auftaucht, will der Sender noch nicht verraten. Auch zur Handlung gibt es keine Details. Klar ist nur: RTL verspricht «jede Menge Trubel und emotionale Highlights».

Für Oli.P selbst fühlt sich die Rückkehr wie eine Zeitreise an. «Es fühlt sich absolut grossartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte ‹GZSZ›-Luft zu schnuppern», wird er zitiert. Der Dreh löse bei ihm «eine wahnsinnige Nostalgiewelle» aus. Besonders freue er sich darauf, alte Weggefährten wiederzusehen, neue Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und den Fans «etwas ganz Besonderes» zu bieten.

Bis die Folgen zu sehen sind, braucht es allerdings noch etwas Geduld: RTL zeigt das Comeback im Herbst 2026. Auf RTL+ sind die Episoden bereits eine Woche früher verfügbar.