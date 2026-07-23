Mara Wedig nimmt das Sprichwort «alte Zöpfe abschneiden» wörtlich und verabschiedet sich nicht nur von ihrer «GZSZ»-Rolle der Nina Ahrens, sondern auch von ihren langen, rotbraunen Haaren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maria Wedig verlässt «GZSZ» nach neun Jahren, letzte Folge am 13. August

Neue Frisur: Aschblonder Bob ersetzt rotbraune Locken, Fans begeistert

Dreharbeiten endeten bereits vor 7-8 Wochen, fast 10 Jahre abgeschlossen

Saskia Schär Redaktorin People

Am Mittwoch gab RTL bekannt, dass Maria Wedig (42) nach neun Jahren die Daily Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» verlassen wird. Zum letzten Mal wird die von ihr gespielte Figur der Nina Ahrens am 13. August bei der erfolgreichen Vorabendserie zu sehen sein.

Da die «GZSZ»-Dreharbeiten jeweils einen Vorlauf von sieben bis acht Wochen haben, dürften die letzten Drehtage für Wedig bereits hinter ihr liegen, womit ein fast zehnjähriges Kapitel zu Ende geht. Die Redewendung «alte Zöpfe abschneiden» nimmt die Schauspielerin dabei wörtlich und zeigt sich auf Instagram mit einer komplett neuen Frisur.

Die rotbraunen, bis über die Schulter fallenden Locken sind einem aschblonden Bob mit dunklem Ansatz gewichen. Mit dem Wegfallen ihres Markenzeichens ist die Schauspielerin auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen. Ihre Haare trägt sie gemäss Instagram-Bildern zwar schon seit einigen Wochen kürzer und gestreckt, doch nun sind noch einmal einige Zentimeter ab- und eine neue Haarfarbe hinzugekommen.

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«Kapitel, die man nicht laut beendet»

Fans und Freunde sind von ihrem neuen Look völlig begeistert. So meint «GZSZ»-Kollegin Gisa Zach (51): «Schönste! Ich Liebs! Mega». Ihrer Serientochter Olivia Marei (36) scheinen regelrecht die Worte zu fehlen, sie kommentiert den Beitrag lediglich mit einem «Wooooooooowwwwwww».

Ein erstes Indiz für ihr Serien-Aus gab die Schauspielerin bereits am 10. Juni in den sozialen Medien. Zu einem im Auto aufgenommenen Foto – auf dem sie bereits deutlich kürzere Haare trägt –, schrieb sie folgende Worte: «Es gibt Kapitel, die man nicht laut beendet. Man erkennt sie nicht an grossen Worten. Sondern an kleinen Veränderungen. An dem Gefühl, wieder leichter zu atmen. Und daran, dass der Blick nach vorne plötzlich einfacher wird».