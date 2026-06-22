«GZSZ»-Star Felix von Jascheroff hat geheiratet

Nach dem intimen Jawort im Dezember hat «GZSZ»-Star Felix von Jascheroff seine grosse Traumhochzeit gefeiert: Am Samstag genoss er in Berlin mit Ehefrau Alexandra Sophie Winterberg, Familie und Freunden den besonderen Tag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Felix von Jascheroff (43) und Alexandra Sophie Winterberg (35) heirateten am Samstag in Berlin

Das Paar feierte nach der standesamtlichen Trauung mit prominenten Gästen und Freudentränen

Dritte Ehe für Jascheroff, der 2007 und 2017 bereits zweimal Ja sagte

Saskia Schär Redaktorin People

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspieler Felix von Jascheroff (43) und Alexandra Sophie Winterberg (35) haben am Samstag in Berlin ihre grosse Traumhochzeit gefeiert. Bei sommerlichem Wetter besiegelte das Paar sein Liebesglück vor Familie, Freunden und zahlreichen Wegbegleitern – ein halbes Jahr nach der standesamtlichen Trauung.

Unter den Gästen waren auch Gesichter, die «GZSZ»-Fans bestens kennen: Chryssanthi Kavazi (37), die in der RTL-Serie als Laura die Seriengattin von Jascheroffs Rolle verkörpert, sowie Schauspielkollegin Nina Ensmann. Weitere Gäste waren die Reality-Stars Mike (34) und Leyla Heiter (30), wie Fotos zeigen. Entspannte Food- und Getränkestationen, viele emotionale Momente und reichlich Freudentränen prägten den Tag, wie RTL in einer Mitteilung berichtet.

«Immer noch absolut sprachlos»

Der Bräutigam fand im Anschluss bewegte Worte. «Ich bin immer noch absolut sprachlos», sagte Felix von Jascheroff gegenüber RTL. «Gestern haben wir endlich unsere absolute Traumhochzeit gefeiert. Mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind, zu lachen und das Leben zu feiern – es hätte kein schöneres Fest geben können.» An seine Frau gerichtet ergänzte er: «Sophie, du bist meine Traumfrau und jetzt ganz offiziell meine Ehefrau vor all unseren Liebsten.»

Auch die Braut konnte ihr Glück kaum fassen. «Ein Tag voller Magie, Liebe und Freudentränen», schwärmte Alexandra Sophie. «Mein Herz ist so unfassbar voll. Felix, mit dir an meiner Seite fühlt sich einfach alles richtig an.» Ihren Mann nannte sie denjenigen, «der mich zur glücklichsten Frau macht. Auf den Rest unseres Lebens!»

Liebesglück auch auf Instagram

Einen Tag nach dem Fest teilte das Paar seine Eindrücke auch mit der Öffentlichkeit. Auf Instagram sprach von Jascheroff von einer «absoluten Traumsequenz» und dankte allen, die den Tag «zu einem Fest der Liebe gemacht haben». Jetzt heisse es erst einmal durchatmen: «Wir müssen uns jetzt mal sammeln, sacken lassen, Energie tanken und kurz die Zeit anhalten.»

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Den ersten Schritt in die Ehe hatte das seit 2020 liierte Paar bereits im Winter letzten Jahres gemacht. Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, gaben sich die beiden in Berlin im kleinsten Kreis das Jawort. «Ohne grosses Tamtam, dafür mit ganz viel Nähe, Ruhe und Liebe», beschrieb der Schauspieler die Zeremonie damals. Seine Partnerin trägt seither den Namen von Jascheroff.

Schon damals stand fest, dass die grosse Sause samt freier Trauung noch folgen würde. Mit der Feier am Samstag ist sie nun nachgeholt.

Dritte Ehe für den «GZSZ»-Star

Für Felix von Jascheroff ist es bereits die dritte Ehe. Von 2007 bis 2009 war der Schauspieler mit seiner früheren «GZSZ»-Kollegin Franziska Dilger (48) verheiratet, mit der er eine Tochter hat. 2017 folgte die Hochzeit mit Architektin Bianca Bos, ehe die Beziehung 2020 endete.

Auch in der Daily-Soap, in der er seit 2001 vor der Kamera steht, ist seine Figur des John Bachmann bereits dreimal in den Hafen der Ehe eingelaufen. Das erste Mal 2005, als er Paula Rapf (Josephine Schmidt) heiratete. Neun Jahre danach sagte er zu Pia Koch (Isabell Horn) Ja und noch einmal neun Jahre später zu Laura (Chryssanthi Kavazi). Die Rolle des John Bachmann hat – wie seit einigen Wochen bekannt ist – allerdings ein Ablaufdatum: Von Jascheroff steigt nach einem Vierteljahrhundert auf eigenen Wunsch aus der Serie aus. Das letzte Mal wird er Mitte 2027 in der beliebten RTL-Vorabendserie zu sehen sein.