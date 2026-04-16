Seit über 30 Jahren spielt Wolfgang Bahro (65) den Schurken Jo Gerner bei «GZSZ». Doch der Berliner ist mehr als nur Schauspieler: Er sammelt Actionfiguren, ist Freimaurer und veröffentlichte eine Biografie zu seinem 60. Geburtstag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wolfgang Bahro spielt seit über 30 Jahren bei «GZSZ» den Schurken.

Seine Action-Figurensammlung umfasst über 1000 Stück, darunter Kim Jong-un.

Seit 2000 verheiratet, zweifacher Opa seit Dezember 2025. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Seit über 30 Jahren steht Schauspieler Wolfgang Bahro (65) in der Rolle des Schurkens Prof. Dr. Dr. Jo Gerner bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» vor der Kamera. Sein Gesicht flimmert beinahe täglich über den Bildschirm und er ist einer grossen Öffentlichkeit bekannt. Wie viel weisst du über den gebürtigen Berliner?

Sein Studium

Der junge Bahro hat 1980 ein Studium in Psychologie und Theaterwissenschaften begonnen, dieses drei Jahre später dann für ein Schauspielstudium abgebrochen. Am «GZSZ»-Set zählt er damit zu den ausgebildeten Schauspielern.

Seine Mitgliedschaft

Wolfgang Bahro gehört seit 2009 den Freimaurern an, trägt das für sie bekannte, silberne Amulett. «Vor Jahren habe ich es in London gekauft», erzählte er 2012 der «Bild». «Erst viel später machte mich ein Kunsthistoriker darauf aufmerksam, dass es freimaurerische Symbole trägt. Er war es auch, der mich zu einem Treffen mitnahm.» Über den Geheimbund sagte er damals: «Das einzige wirkliche Geheimnis der Freimaurer ist, dass sie keins haben.»

Seine Leidenschaften

Während seiner Ferien begibt sich der reiselustige Bahro mit seiner Familie gerne in wasserreiche Gefilde, denn das Tauchen gehört zu den liebsten Hobbys des Schauspielers. Eine weitere Leidenschaft gilt dem Sammeln von Action-Figuren. Insbesondere jene von «Star Trek» und «Star Wars» haben es ihm angetan. Wie er im Barbara-Schöneberger-Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» 2023 verriet, befinden sich aber auch Figuren wie der koreanische Machthaber Kim Jong Un oder Donald Trump in seiner Sammlung. Diese befindet sich in seinem Keller und zählt über 1000 Figuren, die nicht nur zum Anschauen da sind, sondern in seinem Falle auch zum Spielen.

Seine Talent

Bahro steht zwar seit über drei Jahrzehnten für «GZSZ» vor der Kamera, das bedeutet jedoch nicht, dass er keine Zeit für weitere Projekte hat. So arbeitet er nicht nur als Filmschauspieler, sondern war über die Jahre hinweg auch immer wieder auf verschiedenen Bühnen zu sehen, etwa als Kabarettist.

Seine Brötchen verdient Bahro aber nicht nur mit dem rezitieren von Worten, sondern auch mit dem Schreiben derselben. 2020 brachte er zu seinem 60. Geburtstag seine Biografie «Immer wieder Gerner – Mein Leben als Bösewicht der Nation» auf den Markt. Einige Jahre zuvor veröffentlichte er bereits ein Taschenbuch für Kinder und Jugendliche.

Seine Stimme

Bahro ist zudem als Synchronsprecher tätig. Unter anderem lieh er in «Pulp Fiction» Tim Roth seine Stimme, in «Desperado» Steve Buscemi. Bei mehreren Hörbüchern ist Bahros deutlich wiedererkennbare Stimme zu vernehmen. Als Sänger, respektive Rapper hat es Bahro einst ebenfalls versucht, die beiden Duette «Close your eyes» und «Lecker schmecker Baby» erwiesen sich jedoch als grosse Flops.

https://www.youtube.com/watch?v=csuO-XHgeyk&t=1s

Seine Familie

Im Jahr 2000 heiratete Wolfgang Bahro mit Barbara Brödler-Bahro, diese Ehe hält bis heute. Gemeinsamen haben sie einen Sohn, David (33). Bahro ist mittlerweile zweifacher Opa.