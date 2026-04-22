Nach 20 Jahren geht bei «Alles was zählt» eine Ära zu Ende: Silvan-Pierre Leirich verabschiedet sich auf eigenen Wunsch von der RTL-Daily. Als Richard Steinkamp prägte er die Serie von Beginn an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Silvan-Pierre Leirich verlässt «Alles was zählt» nach fast 20 Jahren

Letzter Auftritt als Richard Steinkamp am 30. April auf RTL+

Serie feiert 20-jähriges Jubiläum im September 2026 mit neuen Geschichten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Seit zwei Jahrzehnten gehört Silvan-Pierre Leirich (65) als Richard Steinkamp fest zu «Alles was zählt». Nun kehrt das AWZ-Urgestein der RTL-Daily auf eigenen Wunsch den Rücken. «Ein Abschied ist immer schwierig», sagt der Schauspieler in einem Instagram-Video, in dem er sich an seine treuen Fans wendet und sich bei ihnen für ihre Treue und Unterstützung bedankt.

Besonders ehrlich ergänzt er: «Dieser Abschied ist schmerzhaft.» Auf der einen Seite vermisse er die von ihm gespielte Rolle des Richard und den gewohnten Alltag am Set mit seinen Kolleginnen und Kollegen und «auf der anderen Seite hast du jetzt aber die Energie und die Frische auch, deine eigenen Sachen oder ganz neue Sachen zu machen».

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20-jähriges Serienjübiläum im September

«Ich danke Silvan aus tiefstem Herzen für sein aussergewöhnliches Engagement und bin mir sicher, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden», erklärt UFA-Produzent Guido Reinhard bei RTL. «Nach fast 20 Jahren ist es absolut nachvollziehbar, dass unser grossartiger Kollege sich auch ausserhalb unserer Serie nochmal kreativ austoben möchte. Silvans Entscheidung verstehen und respektieren wir und werden sie entsprechend mit einer hoch emotionalen Geschichte würdigen.»

Mit Blick auf das 20-jährige Jubiläum im September 2026 erklärt Reinhard: «Alles was zählt» werde diesen besonderen Meilenstein nutzen, um nach den inhaltlichen Weiterentwicklungen der vergangenen Jahre die Weichen für eine starke Zukunft zu stellen. «Die nächste Generation der Steinkamps und Reichenbachs steht bereits in den Startlöchern.»

Die verantwortliche Redakteurin für die täglichen Serien bei RTL, Katharina Katzenberger, würdigt das AWZ-Urgestein ebenfalls: «Mit Silvan-Pierre Leirich verabschieden wir einen herausragenden Schauspieler, der ‹Alles was zählt› über viele Jahre entscheidend geprägt hat. Gemeinsam mit Tatjana Clasing als Simone Steinkamp hat er das Publikum durch sämtliche emotionalen Höhen und Tiefen geführt. Im Namen von RTL spreche ich Silvan unseren tiefen Dank und unsere grosse Wertschätzung aus.»

Seit der ersten Folge dabei

Seit September 2006 wird «Alles was zählt» täglich im Vorabendprogramm von RTL ausgestrahlt. AWZ spielt in Essen und dreht sich um die wohlhabende und einflussreiche Familie Steinkamp, die ein Sportzentrum und ein gleichnamiges Imperium leitet. Während die Besetzung über die Jahre oft wechselte, prägten die beiden AWZ-Urgesteine Silvan-Pierre Leirich und Tatjana Clasing (62) die Serie seit der ersten Folge. Sie spielen Richard und Simone Steinkamp, die als Machtpaar Familienkrisen, Business und Liebe meistern.

Zum letzten Mal zu sehen ist Silvan-Pierre Leirich als Richard Steinkamp am Donnerstag, dem 30. April, auf RTL+. Am Donnerstag, dem 7. Mai, läuft die Folge zur gewohnten Zeit um 19.05 Uhr im TV.