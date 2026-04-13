Vom Schwimmbad direkt auf die Alp Neah Hefti rettet in ihrem Kinodebüt «Plitsch Platsch Forever!» eine Badi – und übernimmt danach die legendärste Rolle der Schweiz. Im Interview verrät der Nachwuchstar, wie sie zum neuen Heidi wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neah Hefti (12) spielt Pola in ihrem ersten Film «Plitsch Platsch Forever!»

Sie wird das neue Heidi in einer TV-Serie, Start geplant für 2027

Dreh zu «Plitsch Platsch Forever!» fand in den Sommerferien statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Es ist ihr erster Film und schon gleich hat sie die Hauptrolle ergattert: In «Plitsch Platsch Forever!» spielt Neah Hefti (12) die elfjährige Pola, deren einzige Freundin Polly mit ihrer Familie auswandert, nachdem die örtliche Badi Plitsch Platsch geschlossen wurde. Um Polly zurückzuholen, will Pola die Badi retten.

Im Interview mit Blick erzählt Neah, wie sehr sie ihre Rolle auf Anhieb mochte: «Ich habe Pola von Anfang an sehr cool gefunden. Am besten hat mir gefallen, dass sie nie aufgegeben hat und so viel Energie hatte. Da sind wir uns schon ähnlich.» Im Gegensatz zu Pola habe Neah aber gerne einen etwas grösseren Freundeskreis, fügt sie lachend hinzu.

Ihre erste grosse Filmrolle

Den Aufruf für das Casting entdeckte Neahs Mutter auf Instagram: «Und dann habe ich mich einfach beworben», erinnert sich Neah. Beim Casting konnte sie dann überzeugen, indem sie «einfach ich selbst» war. Genau das rät sie auch anderen Kindern, die gerne in einem Film mitspielen möchten: «Sich trauen, sich einfach bewerben. Und sich dann beim Casting nicht verstellen.»

Um am Set so richtig in die Rolle reinzukommen, hatte Neah diesen Trick: «Ich habe mir vorgestellt, es wäre das echte Leben. So konnte ich mich immer gut in Pola hineinversetzen.» Es ist Heftis erste grosse Filmrolle, «wirklich geschauspielert habe ich vorher noch nicht. Ich war aber schon in ein paar Werbespots.» Und dann gleich die grosse Leinwand!

Sie wird das neue Heidi

Bei diesem ersten Erfolg soll es aber nicht bleiben: Neah hat schon gleich das nächste Projekt angehängt. Sie wird das neue Heidi in der TV-Serie, die schon bald als Koproduktion von RTL und SRF entsteht und ab 2027 zu sehen sein soll. «Ich habe mich mega gefreut, dass ich das Heidi spielen darf», so Neah. «Früher habe ich selbst die animierte Heidi-Serie geschaut, darum kenne ich die Geschichten gut.»

Die neue Serie soll Heidis zeitlose Abenteuer in den Schweizer Bergen mit einer modernen Erzählweise verbinden – und begleitet Heidi erstmals auch auf ihrem Weg vom Mädchen zur jungen Frau. Zum Zeitpunkt des Interviews mit Neah stand der Drehbeginn noch aus. «Ich bin sehr aufgeregt», erzählt sie. «Aber ich freue mich sehr.»

Der Beginn einer grossen Karriere?

Um Schule und Schauspielerei unter einen Hut zu bekommen, kommt eine Lehrerin zu Neah ans Heidi-Set. «Sie hat mit meinen Lehrern abgesprochen, was ich in der Zeit lernen soll. Bei ‹Plitsch Platsch Forever!› war das zum Glück kein Problem – da haben wir in den Sommerferien gedreht.»

Am besten gefällt ihr an ihrer Heidi-Rolle, dass sie jemanden in einer anderen Zeit spielen darf. «Und, dass wir mit Tieren drehen», fügt Neah hinzu. Auf die Frage, ob das der Beginn einer grossen Schauspielkarriere ist, muss sie lachen. «Ja, ich hoffe es! Das wäre cool.»