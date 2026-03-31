Der Hype um «Harry Potter» geht wieder los. Die Bücher werden neu verfilmt, diesmal in Serienform. Staffelstart soll bereits im Dezember 2026 sein. Nun wurde bekannt, wie viel die Hauptdarsteller verdienen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Kinder spielen Harry, Ron und Hermine in neuer Serie

Alle drei verdienen 526'000 Franken pro Staffel

Daniel Radcliffe erhielt 2001 rund 1 Million Dollar für ersten Film War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Dominic McLaughlin (12), Alastair Stout (12) und Arabella Stanton (11) werden bald vor allem als Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger bekannt sein. Die drei Jungschauspieler verkörpern in der neuen «Harry Potter»-Serie das beliebte Trio aus der erfolgreichen Buchreihe.

Nun wurde enthüllt, wie viel die drei Kinder für ihre ikonischen Rollen verdienen. Wie der «Independent» schreibt, soll Hauptdarsteller und Titelfigur Dominic McLaughlin für die erste Staffel rund 526'000 Franken erhalten.

Millionen auf dem Konto, bevor sie volljährig sind

Seine zwei Kollegen Alastair Stout und Arabella Stanton stehen ihm dabei aber in nichts nach, denn die drei erhalten alle die gleiche Gage. Bei 526'000 Franken pro Staffel bedeutet dies, dass McLaughlin, Stout und Stanton bei einer Staffel mit acht Episoden 65'750 Franken pro Folge erhalten.

Die zweite Staffel der Serie ist bereits in Produktion, noch bevor die erste überhaupt angelaufen ist. Es sollen alle sieben «Harry Potter»-Bücher verfilmt werden. Da die Produktionen schon jetzt auf Hochtouren laufen und davon auszugehen ist, dass die Schauspieler pro Staffel jeweils eine Lohnerhöhung bekommen, können sich Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton freuen, denn das bedeutet: Sie werden Multimillionäre sein, noch bevor sie die Volljährigkeit erreichen.

Daniel Radcliffe verdiente mehr als seine Co-Stars

Das schaffte Daniel Radcliffe damals beinahe noch, bevor er überhaupt in die Pubertät kam. Radcliffe verkörperte in den Filmen den jungen Zauberer Harry Potter. Der erste Film «Harry Potter und der Stein der Weisen» erschien 2001 und machte Radcliffe und seine Co-Stars Emma Watson und Rupert Grint über Nacht zu Weltstars.

Für seine Rolle erhielt Daniel Radcliffe bereits ab dem ersten Film eine Gage von einer Million US-Dollar – also etwa das Doppelte von dem, was nun sein Nachfolger für die erste Staffel der Serie erhält. Berücksichtigt man die Inflation, ist Radcliffes Gage von damals heute sogar noch mehr wert, nämlich rund 1,7 Millionen US-Dollar. Seine Co-Stars Watson und Grint erhielten für die ersten zwei Filme hingegen «nur» 125'000 bis 250'000 Dollar. Begründet wurde dies damals mit der Tatsache, dass Emma Watson und Rupert Grint zwar auch Hauptfiguren spielten, Daniel Radcliffe allerdings die Titelfigur sei und damit im Prinzip das Gesicht der gesamten Franchise.

Dieses Ungleichgewicht der Gagen wurde bei der Serie behoben. Alle drei Schauspieler bekommen das gleiche Geld für ihre Arbeit.