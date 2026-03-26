Die neue «Harry Potter»-Serie kommt früher als erwartet: HBO Max startet die erste Staffel bereits Weihnachten 2026. Nun ist auch der erste Teaser-Trailer veröffentlicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft HBO Max startet neue «Harry Potter»-Serie zu Weihnachten 2026

Die erste Staffel umfasst acht Episoden und bringt neue Besetzung

Paapa Essiedus Besetzung als Snape sorgt für Kontroversen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

HBO Max machte magischen Fans kürzlich eine grosse Freude. Der Streamingdienst veröffentlichte nämlich nicht nur den ersten Teaser-Trailer zur neuen «Harry Potter»-Serie, sondern gab auch bekannt, dass die Reise in die zauberhafte Welt bereits um Weihnachten 2026 startet. Zuvor sprach man stets von Anfang 2027.

Die erste Staffel wird im deutschsprachigen Raum den Titel «Harry Potter und der Stein der Weisen» tragen – also den gleichen Titel wie das erste Buch der siebenteiligen Reihe und der erste Film.

Erste Staffel bekommt acht Folgen

HBO Max verspricht mit der Neuauflage den Beginn einer «neuen Hogwarts-Ära». Zwar bleibt die Geschichte um den jungen Zauberer Harry Potter dieselbe – ein Junge, der an seinem elften Geburtstag erfährt, dass er ein Zauberer ist und nach Hogwarts eingeladen wird –, doch die Neuinterpretation bringt frischen Wind in das Franchise. Laut Pressemitteilung erwartet die Zuschauer «eine Welt voller Freude, Freundschaft und Magie», aber auch eine Konfrontation mit «einem gefährlichen Feind aus der Vergangenheit».

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Die erste Staffel umfasst acht Episoden und wird exklusiv auf HBO Max verfügbar sein. Im Vorfeld der Veröffentlichung sorgte HBO Max für zusätzliche Spannung: Bereits vor dem Teaser-Trailer wurde ein erstes Bild der Serie gezeigt, das Harry Potter in einer ikonischen Szene zeigt. Der Cast wurde ebenfalls bekannt gegeben: Der junge Zauberer wird von Dominic McLaughlin gespielt, während Arabella Stanton und Alastair Stout in die Rollen von Hermine Granger und Ron Weasley schlüpfen. Grosses Interesse wecken auch die prominenten Besetzungen der Hogwarts-Lehrerschaft: John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu als Severus Snape und Nick Frost als Rubeus Hagrid. Zudem wird Warwick Davis, der bereits in den Filmen zu sehen war, erneut als Filius Flitwick auftreten.

Besetzung sorgt für grosse Diskussionen

Die Serie sorgte allerdings schon jetzt für grosse Diskussionen. Vor allem die Besetzung des Lehrers Professor Snape enttäuschte viele Fans. Einst gespielt von Alan Rickman (1946-2016) wird der schwarzhaarige Lehrer mit dunkler Vergangenheit von Paapa Essiedu (35) gespielt. Eingefleischte Fans kritisierten, dass Snape in den Büchern als blass beschrieben wird, während Essiedu dunkelhäutig ist. Dieses Detail stösst Fans teilweise sauer auf, da es die Tonalität der Serie und des Verhältnisses zwischen Harry Potter und Professor Snape komplett verändert. Der Schauspieler erhielt sogar Morddrohungen, sollte er sich nicht von der Rolle zurückziehen, wodurch die Sicherheitsmassnahmen am Set extrem erhöht wurden.