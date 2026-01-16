Mega-Coup für neue «Harry Potter»-Serie

Die mit Spannung erwartete «Harry Potter»-Serie von HBO fügt sich langsam zusammen. Nun steht fest: Der deutsche Starkomponist Hans Zimmer wird die Musik komponieren.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout spielen Hauptrollen

Die neue Welt von Hogwarts hat ihre musikalische Stimme gefunden: Der deutsche Starkomponist Hans Zimmer (68) wird gemeinsam mit seiner Musikschmiede Bleeding Fingers Music den Soundtrack für die mit Spannung erwartete «Harry Potter»-Serie von HBO komponieren.

Die Serie, deren Start aktuell für das Jahr 2027 geplant ist, basiert auf den sieben Originalromanen von J.K. Rowling. Dabei soll jedes Buch – von «Der Stein der Weisen» bis «Die Heiligtümer des Todes» – in einer eigenen TV-Staffel adaptiert werden.

Hans Zimmer: «Magie ein Stück näher bringen»

Zimmer arbeitet für dieses Mammutprojekt eng mit den Komponisten Kara Talve und Anže Rozman zusammen. Das Team tritt in die Fussstapfen legendärer Namen wie John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat, die die ursprünglichen Filme vertonten.

Im Laufe ihrer Karriere kämen Komponistinnen und Komponisten auf der ganzen Welt mit dem musikalischen Vermächtnis von Harry Potter in Berührung, heisst es in einem Statement. «Die Verantwortung ist etwas, das Kara Talve, Anže Rozman und ich nicht auf die leichte Schulter nehmen», erklärte Zimmer. «Mit dieser Partitur hoffen wir, das Publikum der Magie ein Stück näher zu bringen und gleichzeitig das zu ehren, was vor uns war.»

Der neue Score soll das musikalische Erbe der Filmreihe respektieren, den Sound jedoch für das Format einer modernen High-End-Serie völlig neu interpretieren.

Cast für «Harry Potter»-Serie steht bereits fest

Die Rollen der «Harry Potter»-Serie sind bereits besetzt. Während die Hauptrollen der drei Freunde von Newcomern übernommen werden, setzt HBO bei den Professoren auf etablierte Stars. Dominic McLaughlin schlüpft in die Rolle des Harry Potter, Arabella Stanton spielt die Hermine Granger und Alastair Stout den Ron Weasley.

Für die Rolle des Albus Dumbledore konnten die Serienmacher John Lithgow gewinnen, Paapa Essiedu verkörpert den Severus Snape und Janet McTeer schlüpft in die Rolle der Minerva McGonagall.

Hans Zimmer auf Erfolgskurs

Auch neben «Harry Potter» wird 2026 für Hans Zimmer ein ereignisreiches Jahr. Der deutschstämmige Komponist steht für seine Arbeit am Film «F1» aktuell auf der Oscar-Shortlist. Seine Musik wird demnächst zudem in der neuen Staffel der Serie «Euphoria» zu hören sein. Zudem freuen sich Fans auf seinen neuen Soundtrack für «Dune: Part Three», der Ende des Jahres in die Kinos kommt.