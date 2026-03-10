Am Set der «Harry Potter»-Serie von HBO in London häufen sich Mobbing-Vorwürfe. Nach einem Streit unter jungen Darstellern plant die Produktionsleitung harte Konsequenzen: Wer auffällt, wird künftig sofort entlassen.

Zwölfjährige Komparsen in handfester Auseinandersetzung, Drohung nach Drehschluss ausgesprochen

Am Set der neuen «Harry Potter»-Serie von HBO kommt es offenbar zu alarmierenden Problemen. Wie die britische «The Sun» berichtet, stehen Vorwürfe von Mobbing im Raum. Besonders heikel: Zwei zwölfjährige Komparsen sollen auf dem Studiogelände in den Leavesden Studios bei London in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Laut einem Insider habe einer der beiden den anderen mit den Worten bedroht: «Ich werde dich nach Ende der Dreharbeiten erwischen.»

Klare Konsequenzen angekündigt

Die Produktionsleitung wurde bereits über die Vorfälle informiert und hat nun klare Massnahmen angekündigt. «Es sind immer viele junge Menschen am Set, und nicht alle kommen miteinander aus», erklärte eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Produktion. Die Verantwortlichen hätten das «alarmierende Problem» erkannt und wollten strikt gegen jede Form von Fehlverhalten vorgehen. «Alle schwarzen Schafe unter den Darstellern und Mitarbeitenden» sollen entfernt werden, so die Quelle weiter.

Um ein klares Signal zu setzen, wurden neue Verhaltensregeln eingeführt. Gemäss Insidern werde jede Person, die wegen Mobbing gemeldet wird, künftig unverzüglich entlassen – «egal wie berühmt er oder sie auch sein mag». Die Produktion, die sich über acht Jahre erstrecken soll, dulde kein unangemessenes Verhalten, betonen jene, die der Serie nahe stehen.

«Harry Potter»-Serie soll 2027 erscheinen

Die HBO-Serie entsteht an einem geschichtsträchtigen Ort: den Leavesden Studios, wo einst die «Harry Potter»-Kinofilme gedreht wurden. Für die jüngeren Darsteller, die während der langen Dreharbeiten ihre Schulbildung fortsetzen müssen, wurde eigens eine Schule auf dem Gelände eingerichtet.

Die erste Staffel des monumentalen Projekts soll Anfang 2027 erscheinen. Dominic McLaughlin tritt in die ikonischen Fussstapfen von Daniel Radcliffe (36) und übernimmt die Rolle des jungen Zauberers Harry Potter. An seiner Seite: John Lithgow (80) als Albus Dumbledore und Nick Frost (53) als Hagrid – ein Cast, der hohe Erwartungen weckt.