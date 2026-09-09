So läuft das Begräbnis ab

12 Uhr: König Haralds V. letzter Weg

Der Trauerzug setzt sich in Bewegung. Haralds V. Sarg verlässt den königlichen Palast auf einer Lafette. Soldaten säumen den Weg zum Osloer Dom, hinter dem Sarg folgen König Haakon VIII. (53), Königin Mette-Marit (53), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22), Königin Sonja (89), Prinz Sverre Magnus (21) und Prinzessin Märtha Louise (54). Internationale Royals, Staatschefs und Regierungsvertreter schliessen sich an. Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) erhält die Sondererlaubnis, am Begräbnis teilzunehmen. Welche Rolle und welchen Platz der verurteilte Vergewaltiger bei der Zeremonie haben wird, ist aktuell nicht bekannt.

13 Uhr: Ganz Norwegen steht still

Im Osloer Dom beginnt die Trauerfeier. Im ganzen Land wird eine Minute geschwiegen. Drei Glockenschläge eröffnen die Schweigeminute, drei weitere beenden sie. Parlamentspräsident und Ministerpräsident halten Gedenkreden, Musik und Beiträge verschiedener Glaubensrichtungen prägen die Zeremonie.

Danach wird König Haralds V. Sarg zur Festung Akershus gebracht. Dort folgt die private Zeremonie, anschliessend wird er in der königlichen Krypta beigesetzt.

16.45 Uhr: Auftritt der norwegischen Royals

Die königliche Familie tritt auf den Balkon des Palastes. König Haakon VIII., Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, Königin Sonja und Prinz Sverre Magnus werden die Menschen begrüssen. Marius Borg Høiby ist nicht dabei.