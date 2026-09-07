Königin Margrethe ist am Sonntag nach einem Schwächeanfall ins Kopenhagener Rigshospitalet eingeliefert worden. Die Ärzte stellten eine neue Blutansammlung in der Hüftregion und eine leichte Dehydrierung fest. Die 86-Jährige bleibt vorerst in der Klinik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Königin Margrethe (86) wird nicht an Harald V.s Beerdigung am Mittwoch teilnehmen

Die Ex-Monarchin liegt seit Sonntag wegen Unwohlseins im Kopenhagener Rigshospitalet

Margrethe hatte 2024 nach 52 Jahren als Königin die Krone abgegeben

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Es wird ein Abschied ohne sie: Königin Margrethe (86) kann an der Beisetzung von König Harald V. (1937–2026) am Mittwoch in Oslo nicht teilnehmen. Die dänische Ex-Monarchin liegt seit Sonntag im Kopenhagener Rigshospitalet, wie das Königshaus am Abend in einer Pressemitteilung bekannt gab. Ein plötzliches Unwohlsein hatte die Einlieferung ausgelöst.

«Ihre Majestät Königin Margrethe wurde am Sonntag nach einem Unwohlsein im Rigshospitalet aufgenommen. Es wurden eine neue Blutansammlung in der Hüftregion sowie eine leichte Dehydrierung festgestellt», teilte der Hof zu den Ursachen mit. Die 86-Jährige sei «guter Dinge», und den Umständen entsprechend gehe es ihr gut.

Die kommende Woche soll Margrethe aber zur Beobachtung und Behandlung in der Klinik bleiben. «Daher kann Ihre Majestät leider nicht an der Beerdigung von König Harald V. am Mittwoch in Oslo teilnehmen», so das Königshaus weiter.

Die dänische Delegation reist ohne die Königin

Für die Reisepläne der 86-Jährigen bedeutet die verordnete Schonung also das Aus. Die Delegation aus Kopenhagen wird nun ohne Margrethe zur Trauerfeier nach Norwegen aufbrechen. König Frederik (58) und Königin Mary (54) haben für den Termin bereits einen Staatsbesuch in Belgien verschoben.

Mehrere Klinikaufenthalte in diesem Jahr

Die Sorge um den Gesundheitszustand von Margrethe wächst. Zuletzt war sie im Mai gleich zweimal stationär behandelt worden. Dass die Kräfte nachlassen, hat sie selbst früh angesprochen. In ihrer letzten Neujahrsansprache 2024 sagte sie: «Die Zeit zehrt, und die Leiden häufen sich. Man kann nicht mehr so viel bewältigen wie früher.»

Auch von einer umfangreichen Rückenoperation sprach sie damals, die dank des medizinischen Personals gut verlaufen sei. Nach 52 Jahren auf dem Thron hatte Margrethe die Krone am 14. Januar 2024 an ihren ältesten Sohn Frederik übergeben.