In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedet sich Glenn Close von ihren Fans. Diese reagieren bestürzt und fürchten, hinter dem Reel könnte sich eine düstere Botschaft verbergen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Glenn Close sorgt mit emotionalem Instagram-Video für Besorgnis bei Fans

Fans befürchten Abschied, nachdem sie über ihre verstorbene Mutter sprach

79-jährige Schauspielerin beruhigt mit neuem Post: «Ich ruhe mich aus»

Sophie Ofer Redaktorin People

US-Star Glenn Close (79) sorgt derzeit mit einem Instagram-Video für grosse Besorgnis bei ihren Fans. Darin scheint sich die Schauspielerin, bekannt aus Hollywood-Filmen wie «Hook» (1991) und «Hillbilly-Eligie» (2020), auf beunruhigende Weise zu verabschieden.

Das Video löst Gerüchte aus, Close würde darin womöglich ihren baldigen Tod andeuten und sich mit dem Post von der Welt verabschieden wollen.

«Ich fühle mich gesegnet»

«Ich bin zu Hause, komme zur Ruhe», sagt Glenn Close im Video mit langsamer Stimme und Tränen in den Augen. «Ich trage das Hemd meiner Mutter.» Bettine Moore Close ist im Februar 2015 im Alter von 90 Jahren gestorben.

Im Video sind hinter Close eine Wiese und eine hügelige Landschaft erkennbar. «Ich lasse den Wind durch meine weissen Haare wehen und schaue, wie die Sonne untergeht», beschreibt Close weiter. Dabei lächelt sie sanft, ist sichtlich ergriffen. «Ich fühle mich gesegnet», sagt sie schliesslich und verabschiedet sich: «Machts gut, ihr alle.»

«Wir können dich nicht auch noch verlieren!»

Im Netz lösen Closes Worte Bestürzung aus. In den Kommentaren unter ihrem Video fürchten viele User, die 79-jährige Close könnte sich mit diesem Post aus dem Leben verabschieden wollen.

«Glenn. Es ist noch nicht an der Zeit für dich ... Wir können dich nicht auch noch verlieren!», schreibt eine Userin. «Wir haben gerade erst Dolly verloren», klagt eine weitere und bezieht sich damit auf die kürzlich verstorbene Country-Sängerin Dolly Parton (†80).

Einige besorgte Fans raten Close, sie solle sich an einen sicheren Ort begeben, nach Hause gehen und auf sich aufpassen. Obwohl niemand genau weiss, unter welchen Umständen ihr Video wirklich entstanden ist, bangen Fans um das Wohlergehen – und das Leben – der Schauspielerin.

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Gestern, einen Tag später, veröffentlichte Close einen weiteren Post. Auf drei Selfies lächelt sie in die Kamera. Sie schreibt dazu: «Es dreht sich alles um Licht … und sauberes Haar und einen erholsamen Schlaf. Ich bin zu Hause, um mich auszuruhen und mich zu sammeln.» Für beunruhigte Fans dürfte es eine erste kleine Entwarnung sein.