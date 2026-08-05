Nach einem verstörenden Livestream in Miami, in dem sich Promi-Blogger Perez Hilton (48) offenbar selbst verletzte, wurde er am Dienstag ins Spital gebracht. Die Polizei reagierte auf mehrere Notrufe besorgter Zuschauer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Perez Hilton verletzt sich live vor Kamera, Polizei rückt in Miami aus

Der 48-Jährige wurde ins Spital gebracht, psychologische Hilfe vor Ort

Im März 2026 bereits 21 Tage hospitalisiert wegen lebensgefährlicher Blutvergiftung

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der bekannte US-Promiblogger Perez Hilton (48) wurde nach einem verstörenden Livestream ins Spital gebracht. Laut US-Medien soll er sich vor laufender Kamera selbst verletzt haben. Zahlreiche Zuschauer alarmierten daraufhin die Polizei, die unverzüglich zu seinem Haus in Miami, Florida, ausrückte.

Das örtliche Sheriffbüro bestätigte gegenüber «Page Six», dass mehrere Notrufe eingegangen seien. Ein Sprecher erklärte: «Es wurde eine Person gemeldet, die Selbstverletzungen live in den sozialen Medien streamte.» Die Beamten trafen am Dienstagabend am Wohnort des 48-Jährigen ein. Sie sollen sich für ein deeskalierendes Vorgehen entschieden haben. Perez Hilton, mit bürgerlichem Namen Mario Armando Lavandeira Jr., soll allein in seinem Haus gewesen sein. «Die Person wurde sicher geborgen und von der Feuerwehr von Miami-Dade ins örtliche Spital gebracht, wo sie medizinisch versorgt wird», teilte der Pressesprecher mit. Auch psychologische Fachkräfte seien vor Ort gewesen, um die Familie zu unterstützen.

Kontaktaufnahme unmöglich

Lavandeiras Management zeigte sich tief besorgt und erklärte gegenüber «TMZ»: «Wir sind uns der besorgniserregenden Inhalte bewusst, die derzeit über unseren Klienten kursieren. Bislang ist es uns trotz fortwährender Bemühungen nicht gelungen, direkten Kontakt zu ihm aufzunehmen.» Die Gesundheit und das Wohlergehen von Hilton stünden nun im Fokus. Man bat darum, seine Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.

Perez Hilton, der seinen Künstlernamen als Anspielung auf die Society-Ikone Paris Hilton (45) wählte, hat in den vergangenen Monaten mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Im März 2026 musste er 21 Tage lang im Spital behandelt werden, nachdem eine Grippe und die Einnahme von Medikamenten ohne Nahrung zu einem Magengeschwür und einer lebensgefährlichen Blutvergiftung geführt hatten. Diese Erfahrung habe seine Sicht auf das Leben verändert, erklärte er später.

Doch das war nicht der einzige Vorfall: Im April 2026 wurde bei Hilton ein gefährliches Blutgerinnsel in einer Vene entdeckt und operativ entfernt. Er zeigte sich damals erleichtert und dankbar, dass die Gefahr rechtzeitig erkannt worden war.