Der Social-Media-Comedian T-Ronimo hat unter einem Beitrag einen Kommentar hinterlassen, der laut eines Blick-Lesers klare ethnische Herabsetzung und Hassrede enthält – er wurde auf Kosovo-Albanisch verfasst. Der Comedian nimmt Stellung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencer Taulant Gashnjani sorgt mit scharfem Kommentar auf Albanisch für Aufsehen

Er distanziert sich von Hass, nennt seine Wortwahl unnötig scharf

Video zeigt serbische Biker mit rassistischen Aussagen, Polizei reagiert auf Anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Unter einem viralen Social-Media-Video hinterliess der Schweizer Comedy Content Creator Taulant Gashnjani, der im Netz als «T-Ronimo» bekannt ist und albanische Wurzeln hat, kürzlich folgenden Kommentar auf Albanisch: «Oh cetnikat e rakit kurr bota ska pas hajr prej juve.»

Umgangssprachlich übersetzt bedeutet die Aussage: «Oh ihr Tschetniks, nie hatte die Welt etwas Gutes von euch.» Der Begriff «Tschetnik» (historisch eine serbische Paramiliz) wird im albanischen Sprachgebrauch als schwere Abwertung für extrem nationalistische Serben verwendet und ist in seiner Härte mit einer Gleichsetzung als Nazi vergleichbar.

Gashnjani distanziert sich

Gegenüber Blick nimmt der Influencer Stellung. Sein Kommentar habe sich ausschliesslich auf die im Video gezeigten Personen und deren nationalistische, anti-albanische Äusserungen bezogen. Gashnjani betont: «Ich habe weder zu Hass oder Diskriminierung aufgerufen, noch Menschen aufgrund ihrer Herkunft herabgesetzt. Der Kommentar richtete sich weder gegen die serbische Bevölkerung noch allgemein gegen Menschen serbischer Herkunft. Mein Kommentar bezog sich ausschliesslich auf die im Video gezeigten Personen und deren nationalistische, anti-albanische und rechtsextreme Äusserungen. Mit meiner Formulierung wollte ich dieses konkrete Verhalten kritisieren, auch vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen mit solchen nationalistischen Anfeindungen.»

Gleichzeitig räumt er ein: «Die Wortwahl war unnötig scharf und meiner Verantwortung als Person des öffentlichen Lebens nicht angemessen. Deshalb habe ich den Kommentar gelöscht. Von pauschalen Abwertungen sowie von Hass und Diskriminierung distanziere ich mich klar.»

Kommentarspalten eskalieren völlig

Auslöser der Eskalation war ein Vorfall an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien. Das Video zeigt eine Gruppe serbischer Motorradfahrer, denen die Einreise verweigert wurde. Konkret handelt es sich um Mitglieder des MC Srbi (serbisch für Motorradklub Serbien), einer Gruppierung, die als stark nationalistisch und rechtsextrem gilt. In den Kommentarspalten herrscht seither eine hochexplosive Stimmung. Auch die Biker selbst sparen im Video nicht mit rassistischen Diffamierungen gegen Kosovo-Albaner – darunter fallen Sätze wie «šiptarske pičketine» (eine hochgradig abwertende Bezeichnung) sowie verbale Gewaltandrohungen («Jebaćemo vas» / «Wir machen euch platt»).

Das sagt die Polizei

Auf Anfrage erklärt die Stadtpolizei Zürich das Vorgehen bei solchen Vorfällen im Netz: «Die Stadtpolizei Zürich durchsucht das Internet nicht aktiv nach Hasskommentaren. Die Stadtpolizei Zürich monitort ihre eigenen Social-Media-Kanäle sowie Beiträge, auf denen sie direkt markiert wird.» Man werde erst bei konkreten Meldungen aktiv: «Sobald jedoch eine Anzeige aus der Bevölkerung eingeht oder ein konkreter Hinweis vorliegt, prüft die Polizei den entsprechenden Kommentar und leitet, wenn nötig, Ermittlungen ein.»