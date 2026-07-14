Fitnessstudio schmeisst Influencerin raus – fristlos!

Unmittelbar nach dem Blüttel-Vorfall am Flughafen in Berlin wird die Influencerin Edda Pilz aus ihrem Fitnessstudio geschmissen. Jetzt erhebt die Deutsche schwere Vorwürfe. Ihr sei aus Neid fristlos gekündigt worden, behauptet sie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edda Pilz aus Fitnessstudio geworfen, Streit sorgt für Schlagzeilen

Studio wirft Pilz Verstösse gegen Hausordnung vor

25-jährige Influencerin löste 2026 bereits zwei Skandale aus

Fynn Müller People-Redaktor

Nach dem Nackt-Eklat am Flughafen sorgt Reality-TV-Teilnehmerin und Fitness-Influencerin Edda Pilz (25) schon wieder für Schlagzeilen. Erst Ende Juni machte die Influencerin von sich reden, weil sie wegen ihres Outfits nicht an Bord eines Lufthansa-Flugs gelassen wurde. Der Fall löste eine hitzige Debatte aus. Selbst ZDF-Liebling Andrea Kiewel (61) meldete sich zu Wort.

Jetzt steht Edda Pilz wieder im Fokus eines öffentlichen Streits. Dieses Mal zofft sie sich nicht mit dem Personal am Flughafen, sondern mit ihrer Fitnessstudio-Kette John Reed. «Ich wurde fristlos gekündigt – einfach nur aus dem Grund, weil eine andere Frau neidisch auf mich war», sagt sie aufgebracht in einem Instagram-Video.

John Reed weist diese Darstellung entschieden zurück. Gegenüber RTL erklärt das Unternehmen, Pilz habe «mehrfach gegen unsere Hausordnung verstossen» und sei zuvor bereits abgemahnt worden. Welche Verstösse konkret gemeint sind, lässt die Fitnesskette offen.

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Sie weist die Vorwürfe zurück

Pilz sieht die Sache völlig anders. Im Gespräch mit RTL betont sie, sie habe sich stets an die Regeln gehalten. «Ich habe immer darauf geachtet, niemanden zu filmen, und Aufnahmen auf Wunsch gelöscht», sagt sie. Ihre erste Abmahnung habe sie erhalten, weil sie auf Socken durch den Flur zum Pilates-Kurs ihrer Freundin gelaufen sei. Für sie ein harmloser Vorfall. Andere Mitglieder hätten sich ähnlich verhalten, ohne dafür Konsequenzen tragen zu müssen.

In den sozialen Medien schlägt der Fall hohe Wellen. «Die Wahrheit gehört auch dazu, dass du ohne Rücksicht auf andere filmst», schreibt eine Nutzerin. Andere erinnern daran, dass Pilz bereits früher wegen Videoaufnahmen im Studio kritisiert worden sei.

Der Fall zeigt, wie schwierig das Zusammenspiel zwischen Influencer-Alltag und den Interessen anderer Studiobesucher sein kann. Rechtlich dürfen Personen grundsätzlich nicht ohne ihre Einwilligung gefilmt werden. Deshalb verbieten viele Fitnessstudios Aufnahmen oder erlauben sie nur mit ausdrücklicher Genehmigung.