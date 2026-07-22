Der Schweizer Influencer Julyan Pohl lebt seit fünf Jahren in Berlin – und fuhr dabei ohne gültigen deutschen Führerschein. Nach einem Unfall deckte die Polizei den Gesetzesverstoss auf. Jetzt drohen ihm Strafverfahren und eine mögliche Geld- oder Freiheitsstrafe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencer Julyan Pohl fuhr fünf Jahre ohne gültigen Führerschein in Deutschland

20 Polizeikontrollen bemerkten den Fehler nicht; Gesetz oft unbekannt

Bis zu einem Jahr Haft droht laut deutschem Strafrecht

Influencer Julyan Pohl (27), bekannt auf Instagram als «July», sitzt im Schlamassel. Wie er selbst auf Instagram erzählt, ist der gebürtige Schweizer fünf Jahre lang ohne gültige Fahrerlaubnis in Deutschland gefahren – und das völlig unbewusst.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sein Fauxpas wurde erst durch einen Autounfall im Juni 2026 aufgedeckt. Auf dem Heimweg von einer Reise ein anderes Auto in den Wagen von Pohl. «Er ist ohne zu Schauen auf meine Spur gewechselt und dann musste ich eine Vollbremse machen», erzählt der Zürcher gegenüber Blick. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt, es blieb bei Blechschaden. Doch die eigentliche Überraschung folgte, als die Polizei den Unfall aufnahm.

Ein Beamter habe ihm erklärt, dass sein Schweizer Führerschein in Deutschland seit Jahren ungültig sei. «Ihr könnt euch vorstellen, wie geschockt ich war», erzählt Pohl in einem Instagram-Video. Dabei hielt er seinen Führerschein noch in der Hand und dachte, alles sei in Ordnung. Das Problem: Führerscheine aus Nicht-EU-Staaten wie der Schweiz sind in Deutschland nur sechs Monate nach einem Umzug gültig. Danach müssen sie umgeschrieben werden.

«Viele wissen es nicht»

Pohl gibt zu, dass er davon nichts wusste – und seither ohne rechtliche Grundlage fuhr: «Ich bin die letzten fünf Jahre ohne gültigen Führerschein Auto gefahren». Besonders brisant: In dieser Zeit habe er zwei Autos angemeldet und wurde rund 20 Mal von der Polizei kontrolliert – ohne dass jemand den Fehler bemerkt habe. «Der Beamte sagte mir, dass das Gesetz so unbekannt ist, dass viele es nicht wissen – Bürger und Beamte», so Pohl.

Nach dem Unfall hat der Influencer die Umschreibung seines Führerscheins sofort in die Wege geleitet. Der Schweizer nutzt die Gelegenheit, andere zu warnen: «Wenn ihr aus dem Ausland kommt, bitte schreibt euren Führerschein um.» Diese Regelung gelte jedoch nicht für Führerscheine aus EU-Staaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein.

«Ich werde strafrechtlich verfolgt»

Die Konsequenzen für Pohl könnten allerdings schwerwiegend sein. Das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis wird in Deutschland strafrechtlich verfolgt und kann mit einer Geldstrafe oder sogar bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden. «Ich werde jetzt strafrechtlich verfolgt», erklärt er und hofft, dass seine Schweizer Fahrerlaubnis noch anerkannt wird.

Sobald der Brief bei Pohl im Briefkasten landet, meldet er sich bei Blick mit einem Update zu seinem Führerschein-Gate.