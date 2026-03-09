Die Fitness-Influencerin und Krebsforscherin Stephanie Buttermore ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Ihr Verlobter, Bodybuilder Jeff Nippard, teilte die traurige Nachricht am 6. März über Instagram mit. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jeff Nippard verkündet am 6. März Tod seiner Verlobten Stephanie Buttermore

Die Wissenschaftlerin und Influencerin war bekannt für ihre Krebsforschung und Fitness

Silja Anders Redaktorin People

Jeff Nippard, der kanadische Bodybuilder und Fitness-Influencer, hat am Freitag, 6. März, den tragischen Tod seiner Verlobten Stephanie Buttermore bekannt gegeben. Die 36-jährige Fitness-Influencerin und Wissenschaftlerin war seit zehn Jahren mit Nippard liiert. Die Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht.

«Mit tiefem Bedauern teilen wir den plötzlichen Verlust von Jeffs Verlobter und Lebenspartnerin Stephanie mit», heisst es in einer Erklärung auf Nippards Instagram-Account. «Wie viele von euch wissen, bedeutete Stephanie Jeff die Welt.»

Fitness und Wissenschaft waren ihre Leidenschaft

Stephanie Buttermore war nicht nur für ihre Fitnesskarriere bekannt, sondern auch für ihre Arbeit als Wissenschaftlerin. Laut ihrem Youtube-Kanal hatte sie einen Doktortitel in Pathologie und Zellbiologie mit Schwerpunkt auf den molekularen Mechanismen des Fortschreitens von Eierstockkrebs. «Sie wird für ihre Herzlichkeit und ihr Mitgefühl, ihre Liebe zur Familie und ihre bahnbrechende Forschung in Erinnerung bleiben», so die Mitteilung weiter.

Die tragische Nachricht folgt nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag am 25. Februar. Kurz zuvor hatte Nippard ein Foto des Paares auf Instagram geteilt. Zum Valentinstag postete er ein Bild, das die beiden glücklich lächelnd zeigt, und schrieb dazu: «Relationshipmaxxing mit Teezeit, um den Cortisolspiegel zu senken.»

Sie beendete Influencer-Karriere

Stephanie Buttermore war eine prominente Figur in der Fitness-Community. Mit 525'000 Followern auf Instagram und über einer Million Abonnenten auf Youtube inspirierte sie Frauen weltweit mit ihren Inhalten zu Gesundheit, intuitivem Essen und Body-Positivity. Im Mai 2024 hatte sie sich jedoch entschieden, ihre Karriere als Influencerin zu beenden. Sie erklärte damals, dass ihre Angstzustände «lähmend» geworden seien und dass sie sich deshalb eine Auszeit nehmen würde. Später berichtete sie, dass sich ihre psychische Gesundheit nach der Pause «so gut wie noch nie» verbessert habe.

Nippard und Buttermore hatten im Oktober 2022 ihre Verlobung bekannt gegeben. Damals erzählte Nippard, wie ihre Liebesgeschichte begann: Er hatte ihr über soziale Medien geschrieben, was zu täglichen vierstündigen Skype-Gesprächen führte, bevor er sie in Florida besuchte. «Unser erstes Date war ein Schulter-Workout, und ich werde es nie vergessen», schrieb er damals.

In den Kommentaren unter Nippards Instagram-Post drückten Fans ihre Anteilnahme aus. Eine Userin schrieb: «Es tut mir so leid. Ich habe Stephanie seit Jahren verfolgt, sie war eine wunderschöne Seele. Ich bete für dich und deine Lieben.» Ein anderer fügte hinzu: «Ich liebe dich, Jeff. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchmachst. Gebete für dich.»