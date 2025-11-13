Darum gehts
- Food-Influencer Michael Duarte von Polizei erschossen, Umstände werden untersucht
- Duarte teilte Kochvideos und Rezepte auf Social Media
- Über zwei Millionen Menschen folgten seinem Account «FoodWithBearHands»
Über zwei Millionen Menschen folgten Michael Duarte alias «FoodWithBearHands» – jetzt ist der Food-Influencer tot. Laut mehreren US-Medien wurde Duarte von der Polizei angeschossen und später im Spital für tot erklärt.
Demnäch hätten Beamte auf einen Notruf im texanischen Castroville wegen einer Störung durch einen «männlichen Verdächtigen mit einem Messer, der sich erratisch verhielt» reagiert. Eine Polizistin gab zwei Schüsse aus ihrer Dienstwaffe ab – und traf dabei Duarte. Ursprünglich wurde Duartes Tod in einer Crowdfunding-Kampagne als «schrecklicher Unfall» während einer Reise in Texas beschrieben. Die Kampagne bat um finanzielle Unterstützung für seine Familie, insbesondere für die Überführung seines Körpers nach Kalifornien und die Bestattungskosten.
Er begann nach der Pandemie
Der Influencer hatte eine riesige Fangemeinde. Auf Social Media teilte er Kochvideos und Rezepte seiner Grill- und BBQ-Kreationen. In seiner Instagram-Biografie stand: «Mein Ziel ist es, Menschen, die es am dringendsten brauchen, Essen zu zeigen.»
Duarte wuchs in Calipatria, Kalifornien, nahe der US-mexikanischen Grenze auf. Mit 14 Jahren begann er in einem kleinen mexikanischen Restaurant seines Onkels zu arbeiten, wo er das Kochen erlernte. Als junger Erwachsener arbeitete er in mehreren Restaurants im Grossraum San Diego.
Während der COVID-19-Pandemie unterzog sich Duarte einer Reha aufgrund einer «psychischen Krise», wie er auf Instagram mitteilte. Nach der Reha begann er, Videos online zu posten und baute eine Fangemeinde für seine Kochinhalte auf.
«Mein erstes Video war mit meiner Tochter», schrieb er einst. «Da merkte ich, wie glücklich mich das Erstellen von Content machte. Mit der Zeit wurde mir klar, dass es nicht nur ein Hobby war – es konnte ein Geschäft sein, etwas Grösseres als ich selbst.» Duarte hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Die genauen Umstände seines Todes werden weiterhin untersucht.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen