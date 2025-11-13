Der kalifornische Influencer Michael Duarte wurde bei einem Polizeieinsatz erschossen. Die Polizei veröffentlichte neue Details zum Vorfall in Texas. Duarte war für seine Kochvideos in sozialen Medien bekannt.

1/5 Food-influencer Michael Duarte ist tot. Foto: Youtube/Foodwithbearhands

Darum gehts Food-Influencer Michael Duarte von Polizei erschossen, Umstände werden untersucht

Duarte teilte Kochvideos und Rezepte auf Social Media

Über zwei Millionen Menschen folgten seinem Account «FoodWithBearHands» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Über zwei Millionen Menschen folgten Michael Duarte alias «FoodWithBearHands» – jetzt ist der Food-Influencer tot. Laut mehreren US-Medien wurde Duarte von der Polizei angeschossen und später im Spital für tot erklärt.

Demnäch hätten Beamte auf einen Notruf im texanischen Castroville wegen einer Störung durch einen «männlichen Verdächtigen mit einem Messer, der sich erratisch verhielt» reagiert. Eine Polizistin gab zwei Schüsse aus ihrer Dienstwaffe ab – und traf dabei Duarte. Ursprünglich wurde Duartes Tod in einer Crowdfunding-Kampagne als «schrecklicher Unfall» während einer Reise in Texas beschrieben. Die Kampagne bat um finanzielle Unterstützung für seine Familie, insbesondere für die Überführung seines Körpers nach Kalifornien und die Bestattungskosten.

Er begann nach der Pandemie

Der Influencer hatte eine riesige Fangemeinde. Auf Social Media teilte er Kochvideos und Rezepte seiner Grill- und BBQ-Kreationen. In seiner Instagram-Biografie stand: «Mein Ziel ist es, Menschen, die es am dringendsten brauchen, Essen zu zeigen.»

Duarte wuchs in Calipatria, Kalifornien, nahe der US-mexikanischen Grenze auf. Mit 14 Jahren begann er in einem kleinen mexikanischen Restaurant seines Onkels zu arbeiten, wo er das Kochen erlernte. Als junger Erwachsener arbeitete er in mehreren Restaurants im Grossraum San Diego.

Während der COVID-19-Pandemie unterzog sich Duarte einer Reha aufgrund einer «psychischen Krise», wie er auf Instagram mitteilte. Nach der Reha begann er, Videos online zu posten und baute eine Fangemeinde für seine Kochinhalte auf.

«Mein erstes Video war mit meiner Tochter», schrieb er einst. «Da merkte ich, wie glücklich mich das Erstellen von Content machte. Mit der Zeit wurde mir klar, dass es nicht nur ein Hobby war – es konnte ein Geschäft sein, etwas Grösseres als ich selbst.» Duarte hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Die genauen Umstände seines Todes werden weiterhin untersucht.